美國國務院：向美國國會提邀李家超赴APEC屬「錯誤」回覆　李家超：香港必以成員身分出席 (11:12)

美國國會議員先前引述副國務卿舍曼(Wendy Sherman)書面回覆稱,計劃邀請遭美國制裁的特首李家超出席APEC領導人峰會。不過,美國國務院解釋,早前無意中將「錯版」回覆傳送給國會(An incorrect version of the response was inadvertently transmitted to Congress by the State Department),並重申APEC峰會邀請名單未有決定。美國國務院發言人又指出,將致力讓APEC 21個經濟體參與APEC會議,但一直表明必須根據美國法規參與,當中包括與制裁相關法律。美國國務院早前曾指,會根據美國法規及APEC精神和規則基礎上,努力讓所有21個經濟體參與APEC會議。

李家超則重申,APEC會議並非屬於特定國家,有其規則及習慣,主辦方有責任邀請APEC成員地出席會議,而香港作為代表之一,將按APEC規則及習慣出席會議。