美國國務院：向美國國會提邀李家超赴APEC屬「錯誤」回覆　李家超：香港必以成員身分出席 (11:12)

美國國會議員先前引述副國務卿舍曼（Wendy Sherman）書面回覆稱，計劃邀請遭美國制裁的特首李家超出席APEC領導人峰會。不過，美國國務院解釋，早前無意中將「錯版」回覆傳送給國會（An incorrect version of the response was inadvertently transmitted to Congress by the State Department），並重申APEC峰會邀請名單未有決定。美國國務院發言人又指出，將致力讓APEC 21個經濟體參與APEC會議，但一直表明必須根據美國法規參與，當中包括與制裁相關法律。美國國務院早前曾指，會根據美國法規及APEC精神和規則基礎上，努力讓所有21個經濟體參與APEC會議。

李家超則重申，APEC會議並非屬於特定國家，有其規則及習慣，主辦方有責任邀請APEC成員地出席會議，而香港作為代表之一，將按APEC規則及習慣出席會議。