政府倡日後逐步開放單車徑予電動滑板車等使用 用家須年滿16歲 (23:07)

立法會交通事務委員會周五（16日）討論電動可移動工具規管工作進度。根據運輸及物流局提交委員會的交件，當局建議為電動可移動工具訂立一系列技術和安全要求，包括淨重量不可超過20或25公斤、最高時速不多於25公里、要有白光前燈、紅光後燈及剎車系統，亦不能載客。認證機構會評估型號是否符合相關技術及安全規格，獲認證後會貼上二維碼。

當局建議採取審慎做法，分階段開放單車徑供市民使用電動個人移動工具。首階段開放指定單車徑，一般需有3.5米闊、連通度高的單車徑，有較完善的單車徑網絡等，例如將軍澳南和白石角海濱一帶，並按成效適時檢討開放更多合適的單車徑。至於電動輔助單車，基於操作模式近似單車，當局建議容許所有單車徑均可使用。

罪行及罰則方面，當局建議應參考單車相關罪行及罰則；較嚴重罪行則參考與汽車相關罪行相近的罰則，例如魯莽駕駛罰款2000元、非法改裝罰款2.5萬元。當局又建議為輕微罪行設定額罰款制度，以提高執法成效。