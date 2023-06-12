六人涉理大外圍衝突認暴動罪　還押候求情及判刑 (18:52)

8名被告依次為羅凱欣（現年23歲，下同）、吳穎貽（26歲）、伍潤民（24歲）、龐志佳（38歲）、潘曉東（26歲）、PUN DHAN BAHADUR（38歲）、黃浩軒（27歲）、王子豪（31歲）；控罪指，8 人於或約於2019年11月18日在油麻地彌敦道近窩打老道交界，連同其他人參與暴動。除被告潘曉東及PUN DHAN BAHADUR，其餘被告承認暴動罪。

6名認罪被告承認案情指，示威者於2019年11月11日起進佔理大。同月18日，示威者在彌敦道向警方投擲最少251枚汽油彈，以雨傘和鐵欄築起陣地堵路，及持汽油彈衝擊警方防線；6名被告於警方圍捕行動中被當場截獲。

另外，控方指出，雖然2名不認罪的被告沒有被辨認到他們有作出破壞社會的行為，但指證據足夠令法庭肯定他們身處現場，並最少作為鼓勵暴動的一份子。