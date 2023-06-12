女警涉超市偷食品　自辯稱苦思爭撫養權及升職而分心忘付款 (18:26)

女被告吳詠恩（30歲）被控於2022年11月4日在荃灣灣景廣場AEON超市，盜竊2包藍莓、1包牛扒、1包新西蘭羊扒、1包新西蘭羊架、2包凍蝦和1包魚柳，總值786.2元。

超市女便衣保安楊松娣（譯音）供稱，當日她見被告從貨架取下3樽食用油，然後將已在購物車內的凍肉及水果放入一個藍色環保袋內，並將袋口打結。其後被告於收銀處只就食用油付款，她當場被截獲，向楊聲稱「一時唔記得俾錢」。

裁判官裁定控罪表證成立後，被告選擇自辯，稱她早年移居加拿大，自大學畢業後回港就業，於2019年3月加入警隊。當日她到超市為購買食材，自備各一個藍色及白色環保袋以分別裝放乾濕貨。她因為凍肉出水後從藍色袋滑出來，才將袋口打結。

被告又指，她購物時正與友人透過WhatsApp傾談訴苦，而她正煩惱於前夫爭取兒子的撫養權。控方表示，被告將袋子打結直至走到收銀處之時間相距不長，而且裝有凍肉的袋應有一定重量，質疑被告不可能記不起未付款的凍肉。被告指自己沒有為意，因她心事重重，並否認她將藍色袋放在白色袋之下是為掩人耳目。