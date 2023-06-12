明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

女警涉超市偷食品　自辯稱苦思爭撫養權及升職而分心忘付款 (18:26)

休班女督察去年11月，涉在荃灣AEON超市偷取總值逾780元凍肉和水果，事後被停職。她否認一項盜竊罪，今日（12日）於西九龍裁判法院受審。被告辯稱因為有心事分神才忘記付款，並稱案發時與前夫爭取兒子的撫養權，為了增加勝算及日後能在警隊選擇「朝九晚五」崗位，她一直為能否通過升職為高級督察的筆試而煩惱，以及機動部隊（PTU）的體能驗測。

女被告吳詠恩（30歲）被控於2022年11月4日在荃灣灣景廣場AEON超市，盜竊2包藍莓、1包牛扒、1包新西蘭羊扒、1包新西蘭羊架、2包凍蝦和1包魚柳，總值786.2元。

超市女便衣保安楊松娣（譯音）供稱，當日她見被告從貨架取下3樽食用油，然後將已在購物車內的凍肉及水果放入一個藍色環保袋內，並將袋口打結。其後被告於收銀處只就食用油付款，她當場被截獲，向楊聲稱「一時唔記得俾錢」。

裁判官裁定控罪表證成立後，被告選擇自辯，稱她早年移居加拿大，自大學畢業後回港就業，於2019年3月加入警隊。當日她到超市為購買食材，自備各一個藍色及白色環保袋以分別裝放乾濕貨。她因為凍肉出水後從藍色袋滑出來，才將袋口打結。

被告又指，她購物時正與友人透過WhatsApp傾談訴苦，而她正煩惱於前夫爭取兒子的撫養權。控方表示，被告將袋子打結直至走到收銀處之時間相距不長，而且裝有凍肉的袋應有一定重量，質疑被告不可能記不起未付款的凍肉。被告指自己沒有為意，因她心事重重，並否認她將藍色袋放在白色袋之下是為掩人耳目。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞