的士服務質素評分大跌　業界分析與司機流失及老化有關　稱不宜輸入外勞 (18:05)

的士業議會由2017至2019年每年均定期委託恒生大學進行香港的士服務質素問卷調查，調查因疫情中斷3年，至今年第二季再重啟。是次調查於今年4至5月訪問了1211名的士乘客，調查顯示香港的士整體服務質素評分平均為58.4分，較2019年12月調查的65.4分大幅下跌7分，亦較2019年第二季62.4分下跌4分。其中針對的士司機服務質素，是次調查平均分為56.5分，較2019年12月的63.3分低6.8分，與2019年第二季60.3分比較亦低3.8分。是次調查55.2%受訪者認為的士整體服務質素良好或優秀，較2019年逾70%低近20個百分點。

的士業議會主席黃卓邦認為，過去3年社會及行內生態變化大，將過去結果與今年相比不公平，惟業界仍會以「不卑不亢」態度接受調查結果，承認評分不算高，有很大進步空間。

黃稱，議會將在業內推獎勵計劃鼓勵司機改善服務質素，同時倡政府亦加強打擊Uber等「白牌車」平台，改善經營環境吸引青年入行。