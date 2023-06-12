明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

的士服務質素評分大跌　業界分析與司機流失及老化有關　稱不宜輸入外勞 (18:05)

香港的士業議會今日（12日）公布一份關於的士服務質素的問卷調查結果，調查發現整體服務質素評分平均為58.4分，較疫前2019年底調查時的65.4分低7分，13項的士服務質素元素中，10項評分均下跌。議會主席黃卓邦認為，服務質素下降與過去3年社會環境轉變、司機流失及老化嚴重有關。被問到需否輸入外勞改善，黃稱的士並非行走固定路線，司機需熟悉路面應對即時交通情况，不適合輸入行勞。

的士業議會由2017至2019年每年均定期委託恒生大學進行香港的士服務質素問卷調查，調查因疫情中斷3年，至今年第二季再重啟。是次調查於今年4至5月訪問了1211名的士乘客，調查顯示香港的士整體服務質素評分平均為58.4分，較2019年12月調查的65.4分大幅下跌7分，亦較2019年第二季62.4分下跌4分。其中針對的士司機服務質素，是次調查平均分為56.5分，較2019年12月的63.3分低6.8分，與2019年第二季60.3分比較亦低3.8分。是次調查55.2%受訪者認為的士整體服務質素良好或優秀，較2019年逾70%低近20個百分點。

的士業議會主席黃卓邦認為，過去3年社會及行內生態變化大，將過去結果與今年相比不公平，惟業界仍會以「不卑不亢」態度接受調查結果，承認評分不算高，有很大進步空間。

黃稱，議會將在業內推獎勵計劃鼓勵司機改善服務質素，同時倡政府亦加強打擊Uber等「白牌車」平台，改善經營環境吸引青年入行。

相關字詞﹕編輯推介 的士 香港的士業議會

上 / 下一篇新聞