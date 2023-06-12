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城規會公聽會　凌嘉勤撐高球場建屋　沙特阿美：若收地將重新審視賽事選址 (14:35)

政府計劃收回粉嶺高球場部分用地建屋，建議將擬劃作住宅用途的9.54公頃土地，暫修訂為「未決定用途」地帶，城規會今日（12日）舉行公聽會。前規劃署長凌嘉勤以市民及資深城市規劃師身份申述意見，支持用地維持興建公營房屋，認為方案已平衡房屋及保育等需求，亦符合政府對社會的承諾及承擔。「沙特亞美石油團體系列賽」於10月在高球場舉行，出席公聽會的沙特阿美代表就表明，若維持收地方案，將會重新考慮賽事選址香港與否。

反對於高球場建屋的香港哥爾夫球會會長郭永亮表示，建屋與高球場已變成一個「你死我活」的議題，建屋亦變成一個「神聖不可侵犯的使命」，他說同意住屋問題必需解決，但收地會令高球場不再符合國際比賽標準，等同失去整個球場，削弱香港國際地位及競爭力。他認為，在香港尋求9公頃替代土地建屋並不困難，不應將球場與建屋問題「二合為一」，強調高球場「絕對冇可能有替代方案」。

郭永亮認為，高球場多年來舉辦多個國際大型賽事，例如香港高爾夫球公開賽，能夠展示本港軟實力，可發揮「超級聯繫人」的角色，與世界各地的政商界聯繫。

香港哥爾夫球會早前成功爭取「沙特亞美石油團體系列賽」於10月在高球場舉行，沙特阿美石油團隊系列賽賽事總監Victoria Louise Jones亦有出席公聽會，她說若維持收地方案，將會重新考慮選址香港與否。她指，收地方案將導致香港失去多個舉辦大型國際賽事的機會。

相關字詞﹕編輯推介 粉嶺高球場 城規會 沙特阿美

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