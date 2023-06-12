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《願榮光歸香港》禁制令案7.21再訊　律政司：非針對全世界　認需時釐清被告身分 (16:26)

律政司早前入稟高等法院申請禁制令，禁止公眾以任何方式傳播歌曲《願榮光歸香港》（下稱《榮光》），具意圖違反《港區國安法》，或者使《榮光》被誤認為是香港的「國歌」。高等法院今（12日）開庭舉行指示聆訊，律政司一方強調禁制令「不是針對全世界」，而是針對有意違令的人。法官陳嘉信下令押後至7月21日處理禁制令申請，並批准律政司透過發新聞稿及在灣仔分區警署張貼二維碼等方式，向違令者送達禁制令。

陳官首先關注禁制令針對甚麼對象頒下禁制令，即案中的被告是誰，因禁制令需要列明被告身份及向被告傳達禁制令。律政司一方澄清，禁令「不是針對全世界（not to target the world at large）」，僅針對有禁令相關行為及意圖、「正在干犯（who have been conducting themselves）」禁令的人。

陳官追問，這是否代表不會針對在禁制令生效後違令的人。律政司一方改稱是針對「正在干犯和有意干犯（conducting and intended to conduct）」的人；陳官再質疑上述條款仍然排除了從沒干犯任何行為，在禁制令生效後違令的人，惟律政司認為他們亦受禁制令所限，「這有點奇怪」。律政司代表同意辨認被告身份有困難，需時索取指示，釐清被告身分。

庭上另外討論可如何向被告送達禁制令，律政司代表建議在香港政府、警察、律政司3個官方網站發布禁制令文件，並會在灣仔分區警察報案室，張貼可連結至該文件的二維碼，及發新聞公報。陳官關注會否在至少各一份中英文報紙刊登廣告，律政司一方則認為發出新聞公報已會獲傳媒廣泛報道，比登廣告更有效。

散庭後，多名記者向律政司代表查詢其名字及職銜，對方拒絕回答，由兩名穿便衣的男子護送入電梯離開，有記者欲進入電梯，遭其中一名男子阻攔。

相關字詞﹕編輯推介 願榮光歸香港 禁制令 法庭 港區國安法

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