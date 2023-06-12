中大研新免疫療法冀助抗癌　料5至8年內應用人體 (13:17)

「中性粒細胞」屬人類血液中含量最高的白細胞，主要為身體抵抗微生物及病毒的侵襲。研究團隊發現，在進入肺癌腫瘤後，腫瘤微環境會利用「Smad3基因」，限制「中性粒細胞」出現抗癌狀態，令其促進癌症生長。團隊發明全球首創的中性粒細胞免疫療法，透過基因編輯技術，標靶「中性粒細胞」中的Smad3分子，維持其抗癌狀態，阻止肺癌生長。

中大醫學院病理解剖及細胞學系助理教授鄧銘權指，技術有不少優點，例如「中性粒細胞」能不分血型，從血液中大量提取，克服原材料短缺問題；該細胞亦屬先天性免疫系統，令病人不會出現排斥反應。

中大病理解剖及細胞學系教授及系主任杜家輝指，腫瘤由癌細胞和淋巴細胞及免疫細胞等其他細胞組成，形成「腫瘤微環境」。癌細胞生成源自免疫逃脫，即原本壓制癌細胞生長的免疫細胞，反過來助長癌細胞生長，而建基於加強或調節身體免疫系統的免疫治療亦應運而生，與傳統的化療和標靶治療一同使用，但單獨使用作為肺癌最常用免疫療法的「免疫檢查點抑制劑」時，僅有三成肺癌患者受益。