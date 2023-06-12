涉33年前非禮及襲擊表妹　47歲男判240小時社服令 (11:06)

被告CFL（案發時14歲）開審前承認3項非禮及4項普通襲擊，審訊中途承認新增的非禮罪，另續就否認的強姦、非禮及普通襲擊罪受審。3男4女陪審團一致裁定3罪不成立，作為強姦罪交替控罪的企圖強姦罪亦不成立。

張官判刑時引述早前索取的感化報告及社服令報告，提到被告深感後悔，沒有利用案件時代久遠，有機會脫罪而不認罪，反而一早承認過錯。被告願意完成社服令彌補過錯，貢獻社會，感化官亦認為他不適合感化令，適合社服令。

張官續指，判刑時會考慮被告案發時年僅14歲，若在當年被捕屬少年犯，很大機會判處非監禁式刑罰；被告有大學學歷，被捕前有正當工作，無案底，家庭背景良好，獲家人支持，亦有真誠悔意，「冇乜呢個險會重犯」，認為他適合社服令，終判處240小時社服令。