明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

涉33年前非禮及襲擊表妹　47歲男判240小時社服令 (11:06)

現年47歲男子在33年前與兩名表妹在家獨處時性侵當時7歲的表妹，用電芯插入其私處，並拳打兩名表妹的腹部，他早前承認各4項非禮及普通襲擊罪，否認非禮、強姦等3罪受審，陪審團早前一致裁定他罪脫。他今（12日）於高等法院就承認的8罪接受判刑。法官張慧玲考慮他案發時年僅14歲，33年後被捕後亦全盤托出案情及認罪，並有真誠悔意、重犯機會微，終判罰240小時社會服務令。

被告CFL（案發時14歲）開審前承認3項非禮及4項普通襲擊，審訊中途承認新增的非禮罪，另續就否認的強姦、非禮及普通襲擊罪受審。3男4女陪審團一致裁定3罪不成立，作為強姦罪交替控罪的企圖強姦罪亦不成立。

張官判刑時引述早前索取的感化報告及社服令報告，提到被告深感後悔，沒有利用案件時代久遠，有機會脫罪而不認罪，反而一早承認過錯。被告願意完成社服令彌補過錯，貢獻社會，感化官亦認為他不適合感化令，適合社服令。

張官續指，判刑時會考慮被告案發時年僅14歲，若在當年被捕屬少年犯，很大機會判處非監禁式刑罰；被告有大學學歷，被捕前有正當工作，無案底，家庭背景良好，獲家人支持，亦有真誠悔意，「冇乜呢個險會重犯」，認為他適合社服令，終判處240小時社服令。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞