李夏茵冀康健中心助分流情緒病人 (10:57)

李夏茵今早於港台《千禧年代》中重申，荷里活廣場事件不涉及人手資源或跟進不足的問題，但當局亦希望檢視人手上可以改善之處，希望加強將來對嚴重病患的支援。她希望盡快可透過地區康健中心分流，如患者情况嚴重可交由醫管局跟進，若只屬輕度精神疾病或可以在社署精神健康服務處理。她亦說，家庭醫生可以作為「第一個關口」，當局會再檢視家庭醫生有關精神科服務的培訓情况，有需要時亦可以由他們轉介病人至其他精神科服務。

另外，對於當局檢討「有條件釋放」機制及探討「社區治療令」可行性，李夏茵指要多方面考慮，例如患者的家庭環境、家人是否了解其狀况等，她不憂慮人手不足，稱社區上不同專業人士可以協助。她又指，當局曾減低個案經理與嚴重患者比例至1:40，但由於近年醫管局人手出現流失，故比例上有增長，經過事件後希望再降低比例，有信心於今年第四季達標。