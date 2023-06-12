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李夏茵冀康健中心助分流情緒病人 (10:57)

政府提出10項加強精神健康支援措施，包括地區康健中心推出為市民提供精神健康評估的先導計劃，本報獲悉，先導計劃最快下月推出。醫務衛生局副局長李夏茵指計劃細節尚未敲定，希望日後地區康健中心作為樞紐及社區資源的接駁點，與不同服務提供者合作，市民完成精神健康評估後，可將有需要的人士分流至適合的機構跟進，「我哋唔分流一啲病人嘅話，就算有好多好多嘅醫生、醫護人手都唔足夠。」

李夏茵今早於港台《千禧年代》中重申，荷里活廣場事件不涉及人手資源或跟進不足的問題，但當局亦希望檢視人手上可以改善之處，希望加強將來對嚴重病患的支援。她希望盡快可透過地區康健中心分流，如患者情况嚴重可交由醫管局跟進，若只屬輕度精神疾病或可以在社署精神健康服務處理。她亦說，家庭醫生可以作為「第一個關口」，當局會再檢視家庭醫生有關精神科服務的培訓情况，有需要時亦可以由他們轉介病人至其他精神科服務。

另外，對於當局檢討「有條件釋放」機制及探討「社區治療令」可行性，李夏茵指要多方面考慮，例如患者的家庭環境、家人是否了解其狀况等，她不憂慮人手不足，稱社區上不同專業人士可以協助。她又指，當局曾減低個案經理與嚴重患者比例至1:40，但由於近年醫管局人手出現流失，故比例上有增長，經過事件後希望再降低比例，有信心於今年第四季達標。

相關字詞﹕編輯推介 醫務衛生局 醫管局 醫護人手 地區康健中心 李夏茵 精神健康

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