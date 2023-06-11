關注組不滿大坑西邨回遷方案未妥善安置　要求房屋局介入讓居民遷入公屋 (19:06)

大坑西邨居民權益關注組主席歐陽潔珍稱，邨內多數居民為長者，無法承受「一搬再搬」，回遷津貼亦會令長者資產超出社會福利限額。民興樓互委前主席王碧娟批評，平民屋宇並未說明津貼的訂定原則，且在上周一（5日）的居民會中，才透露重建完成後，居民需再通過審查才能回遷，質疑居民被「賣豬仔」。關注組目前已收集約 230居民簽名，要求平民屋宇取消簽署接受方案的限期。

關注組促請房屋局介入，制止平民屋宇逼遷，並讓居民一次過遷入公屋，而重建後邨內已預留的回遷單位，可交由政府自由分配。關注組指，該局在2021年12月城規會會議承諾擔當把關人，現應履行職責。

另外，關注組亦表示，政府是大坑西邨「生母」，1960年代因政府提供五分一地價及1000萬貸款予平民屋宇，並於地契設廉租屋規定，才有大坑西邨出現；加上政府多年來持續轉介公屋居民入住大坑西邨，居民入住後始獲當局通知喪失申請公屋、居屋資格，是政策失誤，對居民不公，故政府現需負回安置責任。