謝展寰稱禁進口水產或不止5個日本縣份　當局將擴大檢測輻射種類 (12:24)

謝展寰在無綫節目《講清講楚》說，自2011年3月起禁止來自福島縣的蔬果及奶類製品進口，當局已就77.8萬個日本食品進行輻射檢測，基本上都符合標準，但他說以往只會檢測食品內的伽馬輻射元素，今次將會增加檢測Alpha及Beta輻射元素，檢測最長需時兩周，或會影響魚類等水產入口。

政府將於下月與兩家電力公司就《管制計劃協議》進行中期檢討，料會檢討現行協議的賞罰機制。根據現行機制，若電力公司停電後在指定時間內恢復供電即可獲獎金。謝展寰表示，港燈早前疑因人為錯失致港島多區停電，認為港燈盡快維修是應該的，「有乜理由我仲要畀獎金你呢」，故認為有需要檢討賞罰機制。

被問及為何額外燃油費要由市民承擔，謝展寰表示，如電力公司要承擔全部成本，可能要用其他方法增加利潤，屆時或會影響供電及價格穩定性。不過，他認為當全球出現能源危機時，不應由市民承擔所有額外燃料費，電力公司有社會責任分擔成本。