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謝展寰稱禁進口水產或不止5個日本縣份　當局將擴大檢測輻射種類 (12:24)

日本早前宣布今年春夏交季起透過海底管道排放福島第一核電站核廢水到海洋，港府稱，當日本排放核廢水，會即時禁止福島一帶沿岸最高風險縣份的水產進口，以及對其他有風險縣份水產進口實施嚴厲管制。環境及生態局長謝展寰今日（11日）表示，禁止進口的縣份可能會不止5個，不過仍有待國際原子能機構的評核結果。

謝展寰在無綫節目《講清講楚》說，自2011年3月起禁止來自福島縣的蔬果及奶類製品進口，當局已就77.8萬個日本食品進行輻射檢測，基本上都符合標準，但他說以往只會檢測食品內的伽馬輻射元素，今次將會增加檢測Alpha及Beta輻射元素，檢測最長需時兩周，或會影響魚類等水產入口。

政府將於下月與兩家電力公司就《管制計劃協議》進行中期檢討，料會檢討現行協議的賞罰機制。根據現行機制，若電力公司停電後在指定時間內恢復供電即可獲獎金。謝展寰表示，港燈早前疑因人為錯失致港島多區停電，認為港燈盡快維修是應該的，「有乜理由我仲要畀獎金你呢」，故認為有需要檢討賞罰機制。

被問及為何額外燃油費要由市民承擔，謝展寰表示，如電力公司要承擔全部成本，可能要用其他方法增加利潤，屆時或會影響供電及價格穩定性。不過，他認為當全球出現能源危機時，不應由市民承擔所有額外燃料費，電力公司有社會責任分擔成本。

相關字詞﹕編輯推介 核廢水 日本 謝展寰 兩電

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