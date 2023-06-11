市建局擬4年內分階段活化旺角6個小型休憩空間 (11:50)

韋志成於網誌中表示，旺角區有大約20個小型休憩空間，零散分布在高樓林立的小區內，部份位置隱蔽，難以吸引居民使用，一般使用者亦不多；部分空間內附設兒童遊樂和長者健身設施，但種類欠多元化。

韋志成表示，活化後會重新分配和協調6個公園的功能及提升設施，其中廣東道／奶路臣街休憩處，以及新填地街／奶路臣街休憩處兩個公園面積相對較小，故此活化後將以休憩及社交為主要功能，供市民在公園休息或與朋友聊天；鄰近面積較大的地士道街休憩公園，現時已設有羽毛球場，活化後除了保留羽毛球場用途外，亦會增添玩樂元素，在設計上兼容舉辦其他不同類型的「城市運動」，亦會將地士道街休憩公園的出入口擴闊並打通至山東街和地士道街交界，加強該休憩設施的可達性，讓其得以充份利用。

他又說，會參考內地「智慧公園」的經驗，研究將適用的智慧元素，加進部分康樂及健體設施，提升使用體驗，並藉此推廣健體運動普及。