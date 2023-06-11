養和稱私營醫療機構應參與基層醫療 (10:56)

周肇平今早（11日）於商台《政好星期天》中表示，近年政府邀請私營機構參與公營服務，他稱公私營機構營運上各有難處，但院方會盡量幫忙，配合政府政策。他又說，公私營醫療出現失衡，原因之一是公營醫療費用低，亦要考慮公院醫生的服務為何留不住病人。

對於政府推動基層醫療服務，周肇平說，基層醫療醫生應有「上下層」連繫，舉例稱外國家庭醫生甚至會進入手術室，了解其病人的手術過程，以便將來更好跟進；亦會與社區中心甚至臨終關懷服務合作。

對於本港第五波疫情期間，私家醫院最初不接收新冠病人而被批評，陳煥堂解釋，政府部門對傳染病控制及相關配套有規定，衛生防護中心當時要求私家醫院呈報染疫個案，再由當局派人接走，故醫院不是不接收新冠病人，而是要按規定通知衛生防護中心。他又說，私家醫院之後有協助公院處理些緊急手術，亦設特別病房接受新冠患者。