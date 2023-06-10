黃鴨漏氣二變一 主辦機構指天熱氣壓升鴨皮繃緊 放氣避免風險 未回應何時復原 (15:38)

主辦機構「All Rights Reserved」回應查詢時解釋，下午1時多，現場工作人員按程序進入其中一隻橡皮鴨內進行例行檢查時，發現橡皮鴨皮因天氣炎熱氣壓上升而繃緊，由於維修船隻到場需時，經商討後決定鬆開接駁縫線即時放氣避免風險，並安排船隻運回船廠修補。大會亦檢查了另一隻橡皮鴨，暫未有發現異常，展覽亦會如期繼續進行，正積極處理中，暫未有其他回應。

目擊事發經過的市民吳女士表示，自己到中環海濱觀景台時仍看到兩隻橡皮鴨，惟約下午1時50分聽到「砰」一聲，聲音不是很大，「好似汽車爆軚聲」，漏氣過程不到一分鐘。至於是否感到很失望，吳笑稱因已看到兩隻鴨，故沒那麼失望，但感覺「好化學，質素好差」。

而家住屯門的張生張太則不斷重複「好失望」，張太稱二人坐了約一小時的巴士來看黃鴨，未料到現場後發現僅剩一隻。家住深水埗的蔡小姐帶了兩名子女來看黃鴨，並買紀念品橡膠鴨子，三人到展覽地點時只見一隻鴨。蔡女士稱女兒10多天前已「嘈住要來睇兩隻鴨」，如今僅剩一隻則失去原本「成雙成對」的寓意。