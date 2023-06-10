黃鴨漏氣二變一 主辦機構指天熱氣壓升鴨皮繃緊 放氣避免風險 未回應何時復原 (15:38)

兩隻巨型黃色橡皮鴨今日在金鐘添馬公園對開維港海面正式開放予公眾觀賞，惟其中一隻下午接近2時疑漏氣，浮在維港海面。
主辦機構「All Rights Reserved」回應查詢時解釋，下午1時多，現場工作人員按程序進入其中一隻橡皮鴨內進行例行檢查時，發現橡皮鴨皮因天氣炎熱氣壓上升而繃緊，由於維修船隻到場需時，經商討後決定鬆開接駁縫線即時放氣避免風險，並安排船隻運回船廠修補。大會亦檢查了另一隻橡皮鴨，暫未有發現異常，展覽亦會如期繼續進行，正積極處理中，暫未有其他回應。
目擊事發經過的市民吳女士表示，自己到中環海濱觀景台時仍看到兩隻橡皮鴨，惟約下午1時50分聽到「砰」一聲，聲音不是很大，「好似汽車爆軚聲」，漏氣過程不到一分鐘。至於是否感到很失望，吳笑稱因已看到兩隻鴨，故沒那麼失望，但感覺「好化學，質素好差」。
而家住屯門的張生張太則不斷重複「好失望」，張太稱二人坐了約一小時的巴士來看黃鴨，未料到現場後發現僅剩一隻。家住深水埗的蔡小姐帶了兩名子女來看黃鴨，並買紀念品橡膠鴨子，三人到展覽地點時只見一隻鴨。蔡女士稱女兒10多天前已「嘈住要來睇兩隻鴨」，如今僅剩一隻則失去原本「成雙成對」的寓意。
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