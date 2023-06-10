警破跨國信用卡資料盜竊集團　拘3內地男 (15:19)

警方6月初接獲本地零售商報案，指有海外信用卡用戶資料被盜用，並於涉案零售商網上購物平台消費。調查顯示，騙徒於海外地區獲取受害人的信用卡號碼、授權碼，於本地零售商的網上購物平台購物，其後轉售圖利。警方在調查其期間，曾喬裝成派貨員聯絡收貨人，進行監控遞送行動。警方相信，案件牽涉4400條有問題交易，信用卡資料來自法國、美國、沙特阿拉伯及紐西蘭，涉及金額共約270萬元。

警方經調查鎖定一個活躍一個月的跨國詐騙集團，昨日 (9日) 展開代號「銀山」的拘捕行動，突擊搜查其位於上水嘉富坊一貨倉，拘捕3名內地男子（20至29歲），涉嫌「串謀詐騙」及「違反逗留條件」。警方相信，有人負責在網上購物，有人負責收貨、接貨、包裝及轉售。警方亦起回部份贓物，包括洗衣液、奶粉及藥油等。被捕男子現正被扣留調查，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

警方商業罪案調查科高級督察麥偉光表示，涉案交易屬小額，相信是為了避開銀行監察，亦令卡主難以發現，「密食當三番」，由於案件牽涉海外事主，會再與國際刑警交換情報。

警方重申，串謀詐騙及欺詐屬嚴重罪行，最高可被判監禁14年，市民切勿以身試法。