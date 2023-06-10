明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

警破跨國信用卡資料盜竊集團　拘3內地男 (15:19)

警方近日搗破一個跨國信用卡資料盜竊集團，昨日以「串謀詐騙」及「違反逗留條件」罪拘捕3名持雙程證男子，涉款270萬元。

警方6月初接獲本地零售商報案，指有海外信用卡用戶資料被盜用，並於涉案零售商網上購物平台消費。調查顯示，騙徒於海外地區獲取受害人的信用卡號碼、授權碼，於本地零售商的網上購物平台購物，其後轉售圖利。警方在調查其期間，曾喬裝成派貨員聯絡收貨人，進行監控遞送行動。警方相信，案件牽涉4400條有問題交易，信用卡資料來自法國、美國、沙特阿拉伯及紐西蘭，涉及金額共約270萬元。

警方經調查鎖定一個活躍一個月的跨國詐騙集團，昨日 (9日) 展開代號「銀山」的拘捕行動，突擊搜查其位於上水嘉富坊一貨倉，拘捕3名內地男子（20至29歲），涉嫌「串謀詐騙」及「違反逗留條件」。警方相信，有人負責在網上購物，有人負責收貨、接貨、包裝及轉售。警方亦起回部份贓物，包括洗衣液、奶粉及藥油等。被捕男子現正被扣留調查，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

警方商業罪案調查科高級督察麥偉光表示，涉案交易屬小額，相信是為了避開銀行監察，亦令卡主難以發現，「密食當三番」，由於案件牽涉海外事主，會再與國際刑警交換情報。

警方重申，串謀詐騙及欺詐屬嚴重罪行，最高可被判監禁14年，市民切勿以身試法。

相關字詞﹕串謀詐騙

上 / 下一篇新聞