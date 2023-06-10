陳朗昇連任記協主席 稱願就新聞採訪工作定義與警方溝通 (14:38)

記協前主席麥燕庭於六四當日採訪時被警方帶走，記協發聲明促警方尊重新聞採訪工作，不應無理拘留新聞工作者，連遭保安局和警方反駁並要求撤回聲明。陳朗昇昨日強調，記協關注所有記者於採訪其間被拘押的情况，不論他是否記協會員，亦明白雙方對新聞採訪工作的理解或有差異，願意就此議題再作溝通。

陳朗昇重申，記協重視與警方及保安局的關係，並願就新聞採訪工作的定義與警方溝通，惟他稱，不知為何「由一啲時間開始，保安局、警方、政府，一啲官方嘅溝通渠道，我哋係比較唔暢順嘅」，他為此感到可惜。

蔡玉玲車牌查冊案上訴得直，終院頒下的書面判辭指出，無理由將「真誠（bona fide）」的新聞調查排除在外。陳朗昇表示，裁決顯示「做新聞係合理、誠實既理由」，確立查冊用途包括新聞採訪，若政府「要有其他行政措施做一個轉變」，他希望政府能先諮詢新聞業界。

會上亦通過現有執委會連任，並新增兩名執行委員，執委人數增至9人。陳朗昇表示，新聞自由和言論自由「喺今日香港嘅社會唔係一個輕鬆嘅議題」，有感新聞業環境艱難，但「正正因為咁，記協要喺到」。

陳朗昇稱記協正式會員人數約為220人，較3年前少很多，尤其是學生會員畢業後不入行。他又表示，記協財政狀況困難，按現况或「捱唔到十年」。