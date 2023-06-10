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涉7.1紙箱冒煙案 兩男公眾妨擾罪成 7月8日判刑 (13:20)

2020年7月1日，一名男子涉在灣仔向紙箱放入樽裝物體，同行男子則在附近徘徊，隨後紙箱冒煙。兩人被控對公眾造成妨擾罪，同行男子今（10日）於區域法院裁定罪名成立。法官表示，被告住所和工作地點被搜出和現場同類的化學粉末，唯一合理推論是被告和友人共同擺放煙霧彈，構成公眾恐慌。案件押後至下月8日求情及判刑，其間被告須還押。

罪成被告為興趣班導師李浩琛（31歲），同案被告原柱健（30歲）早前認罪候判。控方案情指，警方當晚在集成中心外發現紙盒冒煙。根據閉路電視片段，原柱健曾將樽狀物體放入紙盒，李浩琛則在附近徘徊。警方在李的寓所和工作地點搜出一些粉末，內含次氯酸鈣和硝酸鉀等爆炸品成份。

李浩琛早前自辯稱，自己和原柱健認識不久，指二人當時相約到工作地點「吹水」，隨後到灣仔購物，但因為商場落閘，二人輾轉到集成中心外的餐廳用膳。暫委法官王興偉裁決指，李不是誠實可靠的證人，例如二人只是泛泛之交，帶普通朋友到工作地點聊天是非常牽強之事；從另一角度出發，原柱健當日要到灣仔設置煙霧彈，如果李沒有參與其中，很難想象原柱健執行任務前仍有心情和別人聊天。

法官又指，李浩琛和原柱健在兩分鐘內「前後腳」離開餐廳廁所，原柱健就在紙盒放樽，致紙盒冒煙。法官引述專家證人的供辭指，涉事紙盒的化學品須在擺放前數分鐘混合，遂裁定二人當時在廁所內混合化學品，屬共同犯案。法官提到，李的寓所和工作地點均搜出爆炸品常見成份，它們並非家居清潔之用，裁定李為紙盒煙霧彈提供化學品。

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