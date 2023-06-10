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政府研加強精神患者治療機制   研推「有條件釋放」機制及強制「社區治療令」 (01:01)

 【明報專訊】鑽石山荷里活廣場發生兩死命案，特首李家超要求醫衛局轄下精神健康諮詢委員會盡快開會。諮委會昨傍晚召開緊急會議，署理醫衛局長李夏茵會後見傳媒稱，荷里活廣場事件屬「毫無先兆、偶發性事件」，指個案不涉因資源或人手問題導致跟進不足。政府昨提出10項加強支援措施，其中包括檢討現行患者出院安排的「有條件釋放」機制，及探討病人要強制接受治療的「社區治療令」可行性。 

精神健康諮詢委員會昨晚（9日）傍晚舉行緊急會議，因應六月二日發生的不幸事件，提出十項加強支援措施。

●涉及支援嚴重精神疾患復元者

．醫管局下月將向精神健康諮詢委員會匯報「有條件釋放」機制的檢討，委員會將探討「社區治療令」的可行性及有效性

．探討為有需要患者處方較新和副作用較少的口服或注射藥物

．醫管局目標今年第四季前將個案經理與嚴重精神病者比例減至1:40

．醫管局目標精神科專科門診新症緊急及半緊急個案輪候時間中位數，分別不超過1周及4周

．改善醫管局及社署溝通，包括探討更頻密及交換個案諮詢，以及全面評估患者醫療、情緒及家庭情况等

●涉及支援其他精神健康需要者

．地區康健中心研究推出先導計劃，為有需要市民提供精神健康評估

．改善精神健康綜合社區中心服務

．探討加強社區精神健康服務單位社工培訓

．加快今年內落實設立精神健康支援熱線

．加強支援特定群組精神健康需要，今年內落實與非政府組織設立「少數族裔人士情緒支援及輔導中心」，並探討利用關愛隊支援

李夏茵指，政府在推展上述工作時，會與委員會緊密合作。她補充，改善精神健康是全民全方位、跨局跨界別的艱鉅任務，指政府會繼續透過醫衛局、勞工及福利局、教育局、衞生署、社署、醫管局、非政府組織及社區內其他持份者之間的協調和合作，為有精神健康需要人士提供跨專業的服務。

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