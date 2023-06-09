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兩名三跑棚架工串謀工頭收賄　判囚3至4個月 (18:37)

香港國際機場第三跑道項目分判商的兩名前棚架工串謀一名「工頭」，為對方向三名工人收賄共約6萬元，以協助工人獲分判商聘用，早前遭廉署落案起訴。其中一名被告早前承認一項串謀使代理人接受利益罪，另一被告受審後被裁定兩項相同控罪成立，今（9日）在西九龍裁判法院判刑。裁判官稱，兩名被告擔當橋樑角色，協助「工頭」向其他工人收賄，刑責不輕，遂判監3個月及4個月。

被告周生（58歲）及黃德厚（42歲）均為德鑄工程有限公司的前棚架工。辯方求情指，周生有正當工作、疼愛家人，家中亦有一名患自閉症兒子需要照顧，周無知犯案，現已有悔意。辯方又指，黃德厚在本案沒任何得益。

裁判官李志豪判刑指，兩名被告非主動犯案，他們的角色不及涉案「工頭」的被告，沒證據顯示兩人從中得益，他們身為「工頭」的下屬，或沒法子之下同流合污，擔當橋樑角色傳話，惟罪責非輕。李官考慮到周認罪而減刑，判監3個月。被裁定兩罪成的黃沒有減刑因素，終判監4個月。

案情透露，德鑄當時為「三跑」項目分判商，負責招聘建築工人，周生及黃德厚是「工頭」庄恢濤小組內的棚架工。周生介紹一名棚架工到庄的小組工作，於2020年9月至2021年6月，周協助庄向該棚架工收賄共逾4.3萬元。該棚架工擔心失去工作機會，因而答應索賄要求。周每月收到賄款後，把回佣交給庄。

於2021年9月至2022年3月期間，黃德厚串謀庄恢濤從另兩名棚架工接受賄款共約1.7萬元，以協助二人繼續受僱於德鑄。該兩名工人相信，如他們不支付賄款，會遭庄解僱。

同案被告庄恢濤涉向6名棚架工索取及收受賄款共逾18萬元，較早時承認16項貪污控罪，將於6月23日判刑。

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