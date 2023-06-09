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認理大外暴動　黃子悅求情稱被捕後努力完成學業　做義工助SEN兒童 (18:34)

2019年11月理大被警方圍堵期間，大批市民聲援校內示威者，包括前學民思潮發言人黃子悅等15人被捕。黃與8人早前在開審前承認暴動罪，1人則於審訊中途認罪。區域法院（9日）今聽取辯方求情，黃子悅的代表律師於書面求情陳辭指，她被捕至今仍保持積極的人生態度，熱心服務社會，將來重犯機會低。案件押後至7月13日判刑。

開審前認罪被告為翁芷茵、周耀天、鍾永祥、蘇浩然、孫嘉豪、曾紹鵬、黃康瑜、黃子悅及王汶珊；甄姓男生則於受審期間改為認罪。法庭會先為周和甄分別索取背景和教導所報告。10人承認於或約於2019年11月18日，在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動。其餘不認罪被告為鍾曜禧、羅澤琛、吳仲賢、鄧建歡及李子聰，將於6月16日裁決。

辯方替黃子悅的求情指，她有正面良好品格，曾參與不同義工活動，對象包括特殊學習需要兒童、病人等。被告亦於親撰的求情信中透露，她被捕後努力進修完成學業，冀將來在藝術治療專業上發展。此外，有賴家人支持，她積極面對自身情緒困擾，承諾今後會努力生活。

辯方又指，被告被制服時雖然身穿黑色為主的衣物，惟無證據顯示她有任何實質作為、暴力行為以及是受到網上號召而到涉案地點。辯方認為被告參與暴動的程度僅限於身處其中，藉著現身壯大暴動人群的聲勢。其餘被告的律師大部分均採納書面陳辭，在庭上無進一步補充。

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