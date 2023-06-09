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教育局倡國安法三周年辦校本活動　推暑期自學國安教材　每星期七條選擇題 (18:27)

本月30日為《港區國安法》頒布三周年。教育局昨（8日）向全港學校發信，建議在三周年前後舉辦合適的校本師生活動，包括參照當局編寫的重點舉隅，向學生講解國安法重要性。教育局亦推出共9星期的「國家安全教育暑期自學教材」，局方指每個線上表單提供一星期每天一道選擇題，共7題供學生自學。

教育局建議，學校可參照當局編寫的「《香港國安法》頒布三周年講解重點舉隅」，於頒布三周年前後的上課日，於早會、班主任課及禮堂講座等時段向學生講解，內容包括香港有維護國家安全的憲制責，國安法成功遏止危害國家安全的威脅和行為，實施以來社會回復穩定，最近亦舉辦多項大型國際盛事，可見香港已從由亂及治，進入由治及興的新征程，亦提及「香港的未來一定更加美好」。

教育局又指，為延續學生於課堂內的學習，並鼓勵他們善用假期自主學習，故製作暑期自學教材，內容包括參考資料及選擇題，以豐富學生對國情及國家安全的認識。教育局共製作9個星期教材，據網站顯示，題目涉及國家主席習近平於2022年7月1日的講話、國安委的職責；部分題目涉及歷史，包括清朝康熙命人攻取台灣、鄧小平1978年會見美國國會議員談及台灣、八國聯軍攻佔紫禁城、四人幫被革除黨籍等。

另外，教育局亦推出「國安增益集」，載有不同國家安全教育例子的短文，教師可選取合適的內容作教學用途或增潤校本教材。首篇短文涉及「三峽引領號」海上風力發電機與資源及科技安全；另一篇則談及邊界問題及國土安全，指中國與印度及不丹仍存在邊界問題。教育局亦製作網上遊戲比賽，將於6月19日至24日舉行，局方建議學校於初賽時段鼓勵全校學生參與學習平台上的小遊戲。

相關字詞﹕編輯推介 港區國安法 教育局 國安教育

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