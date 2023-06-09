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涉轉發煽惑不投票帖文　康文署辦公室助理認罪判緩刑 (17:20)

48歲康文署辦公室助理涉嫌在2021年立法會選舉期間，將前葵青區議員郭子健煽惑他人在選舉不投票的帖文，分享至9個Facebook群組，因而被控9項「在選舉期間內作出藉公開活動煽惑另一人不投票的非法行為」罪，今（9日）在東區裁判法院承認所有控罪。主任裁判官徐綺薇判刑時表示，被告的行為會影響選舉公平，誘使他人令選舉不能有序舉行，考慮到被告認罪及其他求情因素，遂判判監兩個月、緩刑兩年。

辯方求情時指，被告黃佩君不了解政治，只是純粹喜愛分享，才會將帖文轉發至社交群組，又指她智力較一般程度低，未能清楚了解帖文內容，並不是故意干擾選舉程序。

案情指出，2021年立法會選舉提名期於該年10月30日展開，根據《選舉（舞弊及非法行為）條例》(下稱《條例》)，由當日起直至同年12月19日投票日被界定為該選舉的「選舉期間」。惟被告在同年11月10日下午2時50分，使用其中文名的Facebook帳戶，向在9個群組上分享同一個煽惑他人在該選舉中不投票的帖文。

廉署早前就有關煽惑他人在該選舉中投白票或不投票的貼文展開調查，發現黃佩君展示的帖文，原文由前區議員郭子健在其個人社交媒體專頁發布。郭子健涉嫌在該選舉期間，13次在多個社交媒體專頁和群組，以及通訊群組頻道展示三個煽惑他人在該選舉中不投票的帖文，包括黃佩君分享的帖文。因郭子健已離開香港，廉署早前已獲裁判官簽發手令通緝他。

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