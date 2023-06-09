醫衛局：登記夫妻醫療券毋須出示婚姻證明　衛生署會檢視不尋常情况 (15:59)

多名議員關注醫療券被長者或服務提供者濫用，李夏茵回應稱，衛生署背後有審查及監管機制，檢視有否不尋常情况，如長者戶口會否與多於一人連結、一年內會否多次更換連結戶口等，署方亦會監察服務提供者扣額情况，如發現違規會發出警告信、退還有關金額，嚴重者更會從醫療券計劃除名。

政府擬今年第四季推出「醫療券獎賞先導計劃」，當長者使用至少1000元醫療券於特定基層醫療用途後，將自動發放500元獎賞至其戶口作同樣用途。選委界議員陳沛良關注，為何政府不能一併發放2500元，再規定其中500元須用於特定基層醫療用途。李夏茵回應稱，先導計劃目的為誘導長者將醫療券用於預防疾病，且並非所有長者均需要用盡2500元總額，如一併發放將失去計劃原意，政府亦須考慮整體財政負擔。

醫療衛生界議員林哲玄建議，政府推動社區設立由藥劑師主導的藥房，可向長者發售處方藥物，並納入醫療券涵蓋範圍。李夏茵表示，本港現時缺乏社區藥房，政府有意大力推動，但須待操作成熟後才考慮是否加入醫療券計劃。

另外，政府正探討擴大醫療券適用範圍至內地大灣區其他醫療機構，惟須與港大深圳醫院的醫療服務標準及臨牀管治架構相若，即以「香港管理模式」運作。多名議員關注政府會否考慮涵蓋內地三甲醫院，李夏茵稱將一籃子考慮，指三甲醫院也有信心保證，並強調本港無法規管內地機構，港式管理醫療機構能確保服務水平與本港相若，政府亦會考慮有關機構有否本港持牌人。