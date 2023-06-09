明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

醫衛局：登記夫妻醫療券毋須出示婚姻證明　衛生署會檢視不尋常情况 (15:59)

政府擬下月起容許夫妻共用長者醫療券戶口，當長者使用本人或配偶的醫療券戶口，系統將以電話短訊實時通知雙方。署理醫務衛生局長李夏茵今日（9日）出席立法會衛生事務委員會時表示，長者與配偶登記共用戶口時，毋需出示婚姻證明，不過須對申報內容負上法律責任，另提及容許長者以外的家屬登記接收電話短訊，方便監察戶口使情况。

多名議員關注醫療券被長者或服務提供者濫用，李夏茵回應稱，衛生署背後有審查及監管機制，檢視有否不尋常情况，如長者戶口會否與多於一人連結、一年內會否多次更換連結戶口等，署方亦會監察服務提供者扣額情况，如發現違規會發出警告信、退還有關金額，嚴重者更會從醫療券計劃除名。

政府擬今年第四季推出「醫療券獎賞先導計劃」，當長者使用至少1000元醫療券於特定基層醫療用途後，將自動發放500元獎賞至其戶口作同樣用途。選委界議員陳沛良關注，為何政府不能一併發放2500元，再規定其中500元須用於特定基層醫療用途。李夏茵回應稱，先導計劃目的為誘導長者將醫療券用於預防疾病，且並非所有長者均需要用盡2500元總額，如一併發放將失去計劃原意，政府亦須考慮整體財政負擔。

醫療衛生界議員林哲玄建議，政府推動社區設立由藥劑師主導的藥房，可向長者發售處方藥物，並納入醫療券涵蓋範圍。李夏茵表示，本港現時缺乏社區藥房，政府有意大力推動，但須待操作成熟後才考慮是否加入醫療券計劃。

另外，政府正探討擴大醫療券適用範圍至內地大灣區其他醫療機構，惟須與港大深圳醫院的醫療服務標準及臨牀管治架構相若，即以「香港管理模式」運作。多名議員關注政府會否考慮涵蓋內地三甲醫院，李夏茵稱將一籃子考慮，指三甲醫院也有信心保證，並強調本港無法規管內地機構，港式管理醫療機構能確保服務水平與本港相若，政府亦會考慮有關機構有否本港持牌人。

相關字詞﹕編輯推介 醫療券 醫務衛生局 李夏茵

上 / 下一篇新聞