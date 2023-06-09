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【圖輯】黃色橡皮鴨重返維港　創作者：寓意雙倍幸運 (15:25)

由荷蘭藝術家霍夫曼創作的巨型黃色橡皮鴨闊別10年後重回香港，今日於維港舉行啟航禮，明日（10日）將正式開放予公眾，展期約兩周，要視乎天氣等情况而定；其中一隻將於父親節「出巡」遊至尖沙嘴海旁。兩隻橡皮鴨現時「作伴」停在中環海濱，霍夫曼表示，兩隻橡皮鴨寓意「雙倍幸運（double luck）」，稱「我們經歷了疫情及每况愈下的政治局勢，我認為現在是時候應該將雙倍幸運帶回到（香港）」。

兩隻18米高的黃鴨今早由灣仔近會展起航，「游近」中環近海濱長廊位罝，將停留於維港海面，毗鄰添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）；公園與長廊內有多款指示牌、海濱長廊欄杆、觀景台玻璃圍欄都可發現「鴨踪」。其中一隻黃鴨將於6月18日父親節當天「出巡」約兩個多小時，沿着維港海岸線，沿近銅鑼灣海面前往尖沙嘴，經過星光大道及文化中心，再折返中環海面。

今次橡皮鴨重回香港，帶了一隻同伴，且展覽地點由海港城對開海面移至中環海濱海面，霍夫曼形容今次策展地點更大，亦以有新角度欣賞展覽。另外，10年前橡皮鴨曾發生漏氣，主辦機構「All Rights Reserved」創作總監林樹鑫表示今次已準備應對計劃，「希望用唔着啦」。

主辦機構今日亦邀請部分10年前曾有份參與橡皮鴨展覽的人士，其中陳小姐10年前曾帶隊現場表演，當時她亦懷著女兒Cissie，今日兩母女再見到橡皮鴨，陳小姐稱，很開心可以重溫，當年跳舞的小朋友許多都已長大，自己女兒今年亦已10歲，「就好似嗰鴨仔陪著我哋成長咁」。

設黃鴨主題天星小輪、電車　昂坪360正籌備神秘項目

今早亦有不少市民前來拍照，梁小姐在附近一帶上班，特地在放飯時間走到添馬公園，她認為兩隻鴨同遊「都幾得意」，提及10年前在海港城與橡皮鴨合照，10年間自己發生了很多變化，包括有了一子一女，明日正式開展後會帶家人前來觀賞。

黃鴨亦會以不同形式「到訪」香港各處，除了主題港鐵站外，亦會有橡皮鴨主題的天星小輪及電車，其中前者掛上橡皮鴨旗幟，即日起接載乘客主要往返灣仔及尖沙咀；昂坪360亦正積極籌備相關項目，會打造「飛天橡皮鴨」、「泡泡浴主題纜車」等，詳情將於下周公布。

相關字詞﹕編輯推介 黃色橡皮鴨 維港

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