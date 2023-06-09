明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

日本駐港總領事館：日本按國際指引處理核廢水無違法　若IAEA報告無問題不應限制進口 (11:44)

日本擬排放福島第一核電站核廢水到海洋，環境及生態局長謝展寰昨撰文指，日本若排放核廢水，會即時禁止最高風險縣份的水產進口。日本駐港總領事館回覆本報指，認為有關決定並非基於日方排出廢水後的科學證據而作出，重申核廢水不會影響海洋生物、農業及其他食品安全，亦不會危害食物鏈，又指若國際原子能機構（IAEA）最後報告認為排放沒有問題，就沒有必要再增加額外進口管制措施。總領事館又稱，日本政府一直嚴格遵守國際法，並參考國際慣例處理核廢水，強調在IAEA未有最終報告確認排放沒有問題前，不會啟動排放程序，否認日本嘗試單方面排放核廢水及違反國際法。

對於上月在福島海灣內捕捉的一條魚，體內放射性元素「銫」含量超標約180倍。領事館回應指，放射性元素超標的黑斑魚在已知「銫」濃度較高的區域捕捉，強調有關港口不會有一般捕魚活動，不會向市場供應該區域內的水產，當局亦已採取措施，如設置圍欄，以防止「銫」濃度高的魚類離開相關海域。

總領事館引述本港食安中心數據指，從2011年3月至2023年5月期間，檢測逾77.8萬個日本進口食品樣本中，輻射檢測水平均沒有超出標準，認為正是反映日本出口食物食安管理水平的最好證明，強調食品安全對於香港人及日本人一樣重要，日本政府會繼續接受IAEA審查，並以科學證據為基礎，向香港市民解釋日本的食品安全。

專家：本港食安把關好　市民毋須太擔心

對於日本稱核廢水會先經淨化及大幅稀釋，放射性物質含量低於標準，城大海洋污染國家重點實驗室主任、食物及環境衛生諮詢委員會主席梁美儀說，污水處理程序有風險及限制，在系統飽和下或未能清走全部有害物質，故難保證處理程序百分百可靠。他認為，日本擬將核污水排出海的做法不道德，但強調本港食物安全把關做得很好，相信當局日後會加強抽查，加上現時輻射劑量較當年低很多，呼籲市民不用太擔心。

他又解釋，核污水中含放射性物質「氚」，雖然含量較低，但由於其半衰期達12年，可能會依附在有機物質，並被小型海洋生物吃下，之後隨食物鏈遞增，處於食物鏈高層的生物或累積更多「氚」，最後有機會被人類吃下，可能影響健康。他稱，人體如吃了含大量輻射的海洋生物，部分會被排走，但部分會被人體組織或骨骼吸收，或導致細胞病變及致癌。

相關字詞﹕編輯推介 日本 核廢水 福島核電站 環境及生態局 謝展寰

上 / 下一篇新聞