日本駐港總領事館：日本按國際指引處理核廢水無違法　若IAEA報告無問題不應限制進口 (11:44)

對於上月在福島海灣內捕捉的一條魚，體內放射性元素「銫」含量超標約180倍。領事館回應指，放射性元素超標的黑斑魚在已知「銫」濃度較高的區域捕捉，強調有關港口不會有一般捕魚活動，不會向市場供應該區域內的水產，當局亦已採取措施，如設置圍欄，以防止「銫」濃度高的魚類離開相關海域。

總領事館引述本港食安中心數據指，從2011年3月至2023年5月期間，檢測逾77.8萬個日本進口食品樣本中，輻射檢測水平均沒有超出標準，認為正是反映日本出口食物食安管理水平的最好證明，強調食品安全對於香港人及日本人一樣重要，日本政府會繼續接受IAEA審查，並以科學證據為基礎，向香港市民解釋日本的食品安全。

專家：本港食安把關好 市民毋須太擔心

對於日本稱核廢水會先經淨化及大幅稀釋，放射性物質含量低於標準，城大海洋污染國家重點實驗室主任、食物及環境衛生諮詢委員會主席梁美儀說，污水處理程序有風險及限制，在系統飽和下或未能清走全部有害物質，故難保證處理程序百分百可靠。他認為，日本擬將核污水排出海的做法不道德，但強調本港食物安全把關做得很好，相信當局日後會加強抽查，加上現時輻射劑量較當年低很多，呼籲市民不用太擔心。

他又解釋，核污水中含放射性物質「氚」，雖然含量較低，但由於其半衰期達12年，可能會依附在有機物質，並被小型海洋生物吃下，之後隨食物鏈遞增，處於食物鏈高層的生物或累積更多「氚」，最後有機會被人類吃下，可能影響健康。他稱，人體如吃了含大量輻射的海洋生物，部分會被排走，但部分會被人體組織或骨骼吸收，或導致細胞病變及致癌。