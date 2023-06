除了吳政亨、何桂藍、余慧明3人擬不作供,其他13名被告擬出庭自辯。其中自行代表的劉偉聰表示,已經準備上證人台作供(I’m prepared to go to the box)。

法官李運騰表示,控方可能花上兩倍或三倍時間盤問被告。另一法官陳慶偉表示,如果13名被告在主問下的證供需時13日,加上控方盤問的26日,預料辯方案情至少需要39日,即大約兩個月。由於辯方須確認吳政亨會否自辯,審訊押後至下周一(12日)繼續。

至於其他辯方證人,吳政亨一方擬傳召兩名證人講述錄音和電郵證據等;鄭達鴻、梁國雄、施德來和李予信可能各傳召一名辯方證人。此外,彭卓棋一方將呈交區議會文件,李予信一方亦會呈交文件作證。