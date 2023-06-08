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浸大處罰前學生會成員後未公開調查報告　學生促交代擬「終極上訴」 (18:23)

浸會大學學生會幹事會早前被校方指控政綱失實、「不符合社會的標準和價值觀」等，遭校方紀律處分，包括禁參與校政16個月，成員指「變相被DQ」宣布總辭。前幹事會成員今午（8日）以個人名義召開記者會，透露早前上訴聆訊失敗，校方維持紀律處分，學生須寫悔過書等。原浸大學生會外務副幹事長戴嘉平與原幹事長許雯珣等人，今午經校方代表遞上致校長的公開信，冀獲校長明確回應。戴嘉平亦透露兩日內考慮向校方提請「終極上訴」。

戴嘉平與許雯珣等人在記者會後，由位於善衡校園的會室，步行至校長室所在的逸夫行政樓，欲遞交致校長的公開信，但有保安等人阻止學生乘搭升降機上校長室，最終由浸大傳訊公關處職員收信並承諾代為轉交。

戴嘉平於記者會上提到，不滿校方由收到有關學生會的投訴起，不曾向學生提供投訴詳情，處分後亦不曾向學生交代調查報告，「唔知點解佢有裁定投訴成立的決定」，又指校方在學生上訴後，欠詳細交代駁回上訴原因。戴希望校方提供公平和透明的審訊程序，要求校方公開更多資料。

浸大4月曾發聲明，稱收到投訴指學生會幹事會在網上平台發布的資料，部份對過去事件的描述，有誇大、缺乏事實根據及偏頗的情况，並「不符合社會的標準和價值觀」。幹事會上月宣布總辭，並發起聯署，要求校方撤回對幹事會的處分；戴嘉平透露聯署至今獲逾5000名校內外人士簽名。

相關字詞﹕編輯推介 浸大 學生會

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