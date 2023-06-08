浸大處罰前學生會成員後未公開調查報告　學生促交代擬「終極上訴」 (18:23)

戴嘉平與許雯珣等人在記者會後，由位於善衡校園的會室，步行至校長室所在的逸夫行政樓，欲遞交致校長的公開信，但有保安等人阻止學生乘搭升降機上校長室，最終由浸大傳訊公關處職員收信並承諾代為轉交。

戴嘉平於記者會上提到，不滿校方由收到有關學生會的投訴起，不曾向學生提供投訴詳情，處分後亦不曾向學生交代調查報告，「唔知點解佢有裁定投訴成立的決定」，又指校方在學生上訴後，欠詳細交代駁回上訴原因。戴希望校方提供公平和透明的審訊程序，要求校方公開更多資料。

浸大4月曾發聲明，稱收到投訴指學生會幹事會在網上平台發布的資料，部份對過去事件的描述，有誇大、缺乏事實根據及偏頗的情况，並「不符合社會的標準和價值觀」。幹事會上月宣布總辭，並發起聯署，要求校方撤回對幹事會的處分；戴嘉平透露聯署至今獲逾5000名校內外人士簽名。