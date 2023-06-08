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休班警等5人涉賭場內賭博罪脫　官稱未能證案發單位經營生意 (17:50)

警方去年突擊行動搗破位於火炭工廈的賭檔，拘捕多人，其中一名休班男警和另4人否認「在賭場內賭博」及違反口罩令等8罪，案件今（8日）在沙田裁判法院裁決。暫委裁判官陳業禧接納案發單位是私人處所及社交場合，亦判斷控方未能證明該處以生意形式經營，裁定各人罪名不成立。

報稱警員的被告鍾志恒（37歲），連同另4名被告，即周寶江（55歲，的士司機）、施福期（58歲）、馬浚杰（28歲，店務助理）及胡思慧（47歲，家庭主婦），同被控「在賭場內賭博」罪，被指於2022年7月23日，在新界火炭世紀工業中心一賭場內賭博。另外，5人各被控違反口罩令。

陳官裁決時指，辯方依賴案發地點是私人處所和社交場合，並非以生意或業務形式籌辦或經營。陳官總結證供，指警員13475被問及案發單位及房間有否上鎖時，均回答無印象，並確認他當時靠兩名在場人士帶領才能進入單位；加上單位內有卡拉OK設備及桌上遊戲，各被告有對話互動，除了打麻將外亦有進食及吸煙，故判斷該處是私人處所，亦可能是社交場合。

控方依賴一個WhatsApp群組的公告，提到群組在火炭「有地方」，列明收費及規則，證明案發單位以生意形式經營。陳官認為公告沒有列出確實地址，不足以支持控方的主張，故裁定「在賭場內賭博」罪脫，基於處所並非公眾處所，違反口罩令控罪亦罪脫。

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