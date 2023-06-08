涉違限聚令聲援泰國示威者　前區議員李志宏判罰6000元 (16:48)

2020年泰國爆發連串反政府示威，多人到泰國駐港總領事館外聲援當地示威者，包括時任沙田區議員李志宏，但被指違反4人限聚令。李否認一項參與受禁群組聚集罪，今（8日）在東區裁判法院被裁定罪成。裁判官指，警方多次警告無效才票控，做法合理、恰當，被告作為區議員卻執意而行。裁判官同時考慮到他行為克制、參與程度和個人背景等，終判罰款6000元，限3個月內繳付。
傳票控罪指，被告李志宏（28歲、前區議員）被控於2020年10月21日，在中環東昌大廈3樓平台參與受禁群組聚集。辯方求情稱，被告在案中的角色較被動，他大部分時間均與他人分開站在一旁，且他同意控方大部分案情，節省法庭時間。辯方又說被告過往積極服務社區，現面臨財政困難。
暫委裁判官陳樨樨引述控方案情指，當日早上10時56分有10多名人士聚集，警方呼籲他們盡快離開。該批人士短暫分散後又重新聚集，人數並增加至31人，警方先後於11時03分及11時10分作警告。惟眾人無理會，最終警方發最後一個警告後票控包括被告在內所有人。
裁判官指，警方無於第一時間即時解散集會，顯示了一定程度的容忍，在情况持續才票控，認為警方已平衡了市民表達權利和法例限制。裁判官續指，本案集結維持約20分鐘，地點為核心商業區，當時疫情持續，防疫仍是社會重要課題。裁判官裁定被告無合理辯解下犯案，罪名成立。