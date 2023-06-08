涉違限聚令聲援泰國示威者　前區議員李志宏判罰6000元 (16:48)

傳票控罪指，被告李志宏（28歲、前區議員）被控於2020年10月21日，在中環東昌大廈3樓平台參與受禁群組聚集。辯方求情稱，被告在案中的角色較被動，他大部分時間均與他人分開站在一旁，且他同意控方大部分案情，節省法庭時間。辯方又說被告過往積極服務社區，現面臨財政困難。

暫委裁判官陳樨樨引述控方案情指，當日早上10時56分有10多名人士聚集，警方呼籲他們盡快離開。該批人士短暫分散後又重新聚集，人數並增加至31人，警方先後於11時03分及11時10分作警告。惟眾人無理會，最終警方發最後一個警告後票控包括被告在內所有人。

裁判官指，警方無於第一時間即時解散集會，顯示了一定程度的容忍，在情况持續才票控，認為警方已平衡了市民表達權利和法例限制。裁判官續指，本案集結維持約20分鐘，地點為核心商業區，當時疫情持續，防疫仍是社會重要課題。裁判官裁定被告無合理辯解下犯案，罪名成立。