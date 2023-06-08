4人涉理大「圍魏救趙」案暴動罪成　囚4年5個月至4年9個月 (15:20)

被告依次為翟耀瑋（現年22歲，下同）、周豐德（24歲）、林煒綸（24歲）及李傑思（21歲）。

法官引述辯方為李傑思求情內容指，她品學兼優，擁有多項工作經驗，希望為父親分擔家庭經濟壓力，案發後患上創傷後遺症，無法處於人群之中，且亦會失眠，但仍積極完成大學課程，參與社會服務，冀父親不需再為她奔波。

法官表示，18名被告經「同一把尺」判決，經常提醒自己判決差異性，絕對接納現4名被告積極努力生活的說法，但案件對公共開支造成負擔，無論4名被告於何時加入，都應知道事件為暴動性質，但仍增加示威者人群聲勢，破壞社會安寧。

法官續指，4名被告案發時年紀尚輕，獲減刑2至3個月，其中林煒綸因持有金屬棒連六角匙，破壞他人財產風險高而加刑，李傑思因加入前排示威者而加刑，兩人各被判囚4年8個月；翟耀瑋和周豐德因當日裝備有限獲減刑，加上翟耀瑋與另外2名被告均同意大部分案情，故判翟耀瑋和周豐德分別被判4年5個月和4年9個月。

東九龍刑事總區總區公眾活動調查隊高級督察潘崇禮在庭外表示，本案為17宗理大外圍暴動案之中，第8宗審訊後判刑的案件。他表示，香港市民享有言論、集會和遊行自由，但亦須遵守法律，警方不會容忍破壞社會安寧的行為。