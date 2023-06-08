初選案｜辯方質疑未釐清何謂「非法手段」　爭議被告表證不成立 (15:13)

控方在本案指稱，被告旨在顛覆國家政權而組織或參與實施，以非法手段嚴重破壞特區政府履行職能。控方今在庭上重申，非法手段之一是在立法會取得大多數控制權，無差別否決財政預算案，此點屬核心議題，被告當選議員便會濫用權力，而且「非法」意思廣闊。控方又指，民主黨主席胡志偉表明運用否決權，以免民主黨被邊緣化；同黨被告林卓廷、黃碧雲認同其立場。

大律師沈士文提及，列明擁護《基本法》、效忠特區的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例》，在被告遭提控後落實，《釋義及通則條例》修訂及列明擁護《基本法》、效忠特區，惟沒有影響相關法律並沒有影響相關法律，而控方卻沒釐清「非法手段」定義。吳政亨的大律師梁麗幗稱，控方未能證明吳政亨和其他被告有共同目的，惟法官陳慶偉指，吳曾刊登廣告等，是協助、教唆串謀計劃，成為共謀者。

至於何桂藍的大律師Trevor Beel表示，預算案被否決後，特首解散立法會等情况不一定出現，遭陳官質疑，其間李官關注這樣亦會影響他們獲發薪資。陳官稱，假設政府能夠自行運作的話，那麼我們不需要任何政治人物。