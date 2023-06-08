明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

初選案｜辯方質疑未釐清何謂「非法手段」　爭議被告表證不成立 (15:13)

民主派「35+」初選案，今（8日）踏入第63日審訊。辯方爭議案件表證不成立，而被告吳政亨、林卓廷、黃碧雲、何桂藍毋須答辯。針對本案涉及「非法手段」，代表林、黃的大律師沈士文提到，被告遭提控後落實的公職人員宣誓規定，並沒影響相關法律，認為控方沒釐清所指稱的「非法手段」，形容是留有空白。法官聽罷控辯雙方陳辭，將於明早裁定。

控方在本案指稱，被告旨在顛覆國家政權而組織或參與實施，以非法手段嚴重破壞特區政府履行職能。控方今在庭上重申，非法手段之一是在立法會取得大多數控制權，無差別否決財政預算案，此點屬核心議題，被告當選議員便會濫用權力，而且「非法」意思廣闊。控方又指，民主黨主席胡志偉表明運用否決權，以免民主黨被邊緣化；同黨被告林卓廷、黃碧雲認同其立場。

大律師沈士文提及，列明擁護《基本法》、效忠特區的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例》，在被告遭提控後落實，《釋義及通則條例》修訂及列明擁護《基本法》、效忠特區，惟沒有影響相關法律並沒有影響相關法律，而控方卻沒釐清「非法手段」定義。吳政亨的大律師梁麗幗稱，控方未能證明吳政亨和其他被告有共同目的，惟法官陳慶偉指，吳曾刊登廣告等，是協助、教唆串謀計劃，成為共謀者。

至於何桂藍的大律師Trevor Beel表示，預算案被否決後，特首解散立法會等情况不一定出現，遭陳官質疑，其間李官關注這樣亦會影響他們獲發薪資。陳官稱，假設政府能夠自行運作的話，那麼我們不需要任何政治人物。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 初選 港區國安法

上 / 下一篇新聞