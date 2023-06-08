謝展寰斥日本排核廢水入海　若有需要將禁福島一帶高風險食品進口 (13:09)

日本政府早前宣布於今年春夏交季開始透過海底管道排放核廢水到海洋，東京電力公司由日前開始向福島第一核電站核污染水排海隧道中注入海水，準備用以稀釋稍後排出太平洋的核廢水。環境及生態局長謝展寰批評，日本政府無視國際社會關注，「一意孤行強推福島核廢水排海」，質疑日方違背國際法義務，危害海洋環境和公眾健康，認為「絕非負責任國家行為」。他指，一旦日方啟動排放廢水，政府必定採取嚴厲措施，限制可能受影響的日本食品進口，保障本港食物安全及市民健康，強調食品安全是民生大事，政府絕不妥協。
謝展寰於《大公報》撰文，指東京電力公司上月在福島海灣內捕捉的一條魚，其體內放射性元素「銫」的含量超標180倍，反映福島核電站廢水對食物安全造成的風險「絕不是學術討論，而是真實存在的嚴重問題」。謝展寰表示，環境局已多次就排核廢水一事，經外交部駐港公署向日方表達極度關注，亦表明國際社會未有共識前，日本不應單方面將福島核電站廢水排放至海洋，以免對環境造成不可逆轉的影響。他指出，若日本政府對經處理的核廢水安全有信心，理應利用廢水在國內使用，例如灌溉等。
謝亦表示，環境局已經與食環署食安中心、漁護署等相關部門成立跨部門專責小組，作出準備，當日方啟動排放廢水，政府便可即時採取措施，禁止福島一帶沿岸最高風險縣份的水產品的進口，以及對其他有風險縣份水產品的進口實施嚴厲管制。
不過，他指本港與日本距離甚遠，估計本港一帶水域受核廢水直接影響的風險不大，但若因廢水排放導致市民對水產的需求大減，嚴重影響漁民生計和持續運作，甚至需要轉型，政府可透過現有的貸款計劃及「漁業持續發展基金」為本地漁民提供財政支援。