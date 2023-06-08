謝展寰斥日本排核廢水入海　若有需要將禁福島一帶高風險食品進口 (13:09)

謝展寰於《大公報》撰文，指東京電力公司上月在福島海灣內捕捉的一條魚，其體內放射性元素「銫」的含量超標180倍，反映福島核電站廢水對食物安全造成的風險「絕不是學術討論，而是真實存在的嚴重問題」。謝展寰表示，環境局已多次就排核廢水一事，經外交部駐港公署向日方表達極度關注，亦表明國際社會未有共識前，日本不應單方面將福島核電站廢水排放至海洋，以免對環境造成不可逆轉的影響。他指出，若日本政府對經處理的核廢水安全有信心，理應利用廢水在國內使用，例如灌溉等。

謝亦表示，環境局已經與食環署食安中心、漁護署等相關部門成立跨部門專責小組，作出準備，當日方啟動排放廢水，政府便可即時採取措施，禁止福島一帶沿岸最高風險縣份的水產品的進口，以及對其他有風險縣份水產品的進口實施嚴厲管制。

不過，他指本港與日本距離甚遠，估計本港一帶水域受核廢水直接影響的風險不大，但若因廢水排放導致市民對水產的需求大減，嚴重影響漁民生計和持續運作，甚至需要轉型，政府可透過現有的貸款計劃及「漁業持續發展基金」為本地漁民提供財政支援。