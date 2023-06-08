美國擬邀李家超出席APEC　四名美國跨黨派國會議員促勿邀　「免釋錯誤信號」 (11:35)

4人包括民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）、共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）、民主黨眾議員麥高文（Jim McGovern）及眾議員史密斯（Chris Smith）去信國務院，引述美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）今年2月在參議院外交委員會後提交的書面回應，稱有意邀請李家超出席，並指出美國作為主辦方，認為促進區域經濟對話、讓中美合作保持全球宏觀經濟穩定很重要，亦不代表美方認為個別人士未有參與破壞香港自治、侵蝕香港權利和自由。

聯署信點名提及，壹傳媒創辦人黎智英、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機及初選案前香港眾志秘書長黃之鋒等人正受中國、中共及其在香港代理人迫害，若美方邀請一名受美國制裁的「侵犯人權者」，形同侮辱他們。聯署信亦指，美國國務卿布林肯曾按《香港人權及民主法案》，認定香港失去高度自治，並不再給予香港特殊地位，若邀請李家超出席APEC，幾乎等同重新承認香港與中國內地為不同經濟體，有違法案及布林肯的判斷，促請美國國務院放棄邀請李家超，以免向全球違反人權者釋放錯誤信號，亦避免令中方於APEC有「不成比例」的代表單位。

美國國務院則回應《路透社》指，未就邀請名單有最後定案。