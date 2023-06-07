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警破低息貸款詐騙集團拘21人涉逾300萬騙款　租尖沙嘴商業單位作基地 (18:44)

警方發現有黑幫背景的詐騙集團假冒銀行及財務公司以「cold call」形式向市民打出電話，以低利率及優厚條件誘使市民借貸，但就要求事主先交出保證金。當集團收取保證金便會失去聯絡，貸款亦沒有兌現。警方昨日（6日）起一連兩日展開行動，搗破一個位於尖沙嘴商業單位的「電話中心」基地，以及搜查集團主腦的寓所，合共拘捕21名集團成員。警方又檢獲大量載有受害人資料的名單，初步估計涉及6000名潛在受害人，詐騙集團涉及至少24宗低息貸款騙案，受害人合共損失超過300萬港元。

警方指，經調查後鎖定一個由黑幫操控的詐騙集團，發現集團租用一個約2000呎的尖沙嘴區商業單位建立「電話中心」基地，十多名集團成員負責密集式打出詐騙電話。警方行動中以涉嫌串謀詐騙拘捕21人，包括18男3女的集團主腦及骨幹成員，年齡介乎18歲至61歲，調查發現他們有三合會背景。

警方在該尖沙嘴單位內檢獲數十部手提電話、百多份借貸人的申請表、大量載有受害人個人資料的電話紙、一些講稿等等。警方發現講稿針對個別事主的年齡及職業而量身訂造，從而令對方更易受騙。另外，警方在其中一個主腦的寓所內檢獲公司支票簿、印章、大量名貴財物，包括3輛名貴房車以及名貴手袋等。警方東九龍總區重案組高級督察李嘉偉表示，集團分工仔細，主腦負責租用辦公室作爲電話中心，同時招募下線成員；骨幹成員負責管理詐騙中心，並準備講稿予下線；下線負責致電詐騙。

警方相信集團至少牽涉24宗低息貸款騙案，案發日期由去年9月至今年6月，受害人年齡介乎33至66歲，損失金額由3000元至30萬元不等，總損失金額超過300萬元。東九龍總區重案組情報組主管高級督察謝潔婷呼籲，市民申請貸款時切勿掉以輕心，要主動核實來電者身份。她強調銀行及財務公司不會要求客人將金錢轉入第三方戶口，亦不會要求客人到律師樓或其他財務公司借貸，或到分行以外地方面談或簽合約。市民如有需要，應到有信譽的公司借貸。

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