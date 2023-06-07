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檢視委員會倡增人手監督維修保養　醫管局稱積極跟進　將追究聯合醫院事故承辦商責任 (18:04)

醫管局因應多宗石屎及醫療儀器塌下事故，成立「檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會」，檢視公院醫療儀器及設施保養維修事宜，並向醫管局提交改善建議報告。局方今日（7日）公布報告內容，就加強保養醫療儀器、內部員工勘察樓宇安全及引入科技等提出23項建議，其中，委員會建議擴大醫學工程人員的編制並制定程序，檢查及監督承辦商的保養維修工作。醫管局主席高拔陞表示，會積極跟進委員會建議，並按各醫院的實際情况及需要盡快落實建議，亦會制定詳細計劃跟進及執行。

就聯合醫院發生手術燈塌下傷人事故，高拔陞表示，對承辦商的表現感到非常不滿，指不論局方邀請的獨立專家林超雄，甚至承辦商提交的初步報告都顯示維修過程不符合標準，亦有很多不足之處，醫管局會按照合約條款，啟動法律程序，追究承辦商責任。

改善醫療儀器保養維修方面，委員會建議增加醫學工程人員人手，以及將採購新醫院的醫療儀器及主要保養維修合約，交由醫管局總部集中處理。委員會主席溫文儀指出，醫管局一年有逾35萬個醫療儀器維修保養工程，即各醫院平均每日要進行30多次工程，故建議增加醫學工程人員的人手，讓他們有時間監督承辦商維修保養工作。他另表示，公立醫院現時相關人手比私家醫院「少好多」，須增聘一倍員工才能追上私院水平。高拔陞補充，指現時大部分的醫療儀器的維修保養，都交由臨床同事及經理收貨，形容情况不理想。

委員會又建議，醫學工程人員應按醫療儀器的風險級別，在場監督承辦商的保養維修工作，委員會主席溫文儀指出，目前醫療儀器分為4個風險級別，其中第3及4級儀器是病人接觸最多的，大部分都外判給供應商保養，認為第4級儀器有需要醫學工程人員在場監督。

至於樓宇勘察方面，溫文儀指醫管局有超過300幢建築物，逾半有30年樓齡，樓宇安全一般由外判顧問每3年一檢，但顧問團隊只有約20至30人，而醫管局樓宇檢查結構保養人數則有740人，認為由醫管局自行負責樓宇安全檢查更加到位。高拔陞表示，局方會於各醫院成立「醫院安全委員會」，期望透過成立委員會加強監督醫院的安全事宜，提升病人及員工的安全。

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