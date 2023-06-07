明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

親屬涉教唆少女改口供令父親強姦罪脫　3人加刑至囚6年及9年半 (17:44)

少女疑遭父親強姦，開審前被母親帶往深圳，返港後有親屬叫她「詐傻扮懵」，少女最終改口供令父親罪脫。涉案親屬早前裁定串謀妨礙司法公正等罪成，判囚3年9個月至6年6個月不等。其中父親、祖母和叔叔不服上訴，律政司另向3人提出刑期覆核，今（7日）於上訴庭處理。上訴庭聽畢陳辭後，駁回3人上訴，同時批准刑期覆核。涉案父親加刑至9年6個月監禁，祖母和叔叔則改囚6年。

少女X的父親早前就兩罪判囚6年6個月，本月初刑滿獲釋。祖母和叔叔則囚4年9個月，分別於去年3至4月出獄。3人經過上訴庭加刑後，現須重新入獄。

針對刑期覆核，控方指3人原審刑期過輕，考慮本案嚴重性前所未見，涉及一班親屬干擾未成年少女作供，應該採納7年為量刑基準，而父親的總刑期應增至9年。控方強調，父親原本被控兩度強姦和5度非禮X，是性質嚴重的亂倫事件，一旦罪成或判囚12年，但他以「始作俑者」的角色安排X在審訊中離港，干擾X作供，應判阻嚇性刑罰。

辯方表示，各人的原審判刑並非過重，例如原審法官考慮父親在強姦案的還押時長而減刑，反映合理運用酌情權。法官潘敏琦聽畢質疑，父親在還押其間遊說家人叫X改口供，「佢以一己之力，夾埋D3（涉案祖母）同D4（涉案叔叔）嘅力量，令單案無疾而終，仲想獲得原本個單嘅扣減？」

針對定罪上訴，辯方投訴原審控方大律師作出偏頗誇張的結案陳辭，例如引述X供稱父親是「所謂嘅爸爸」，或令陪審團對父親產生負面觀感，影響審訊公平性。上訴庭最終駁回3人的上訴，同時批准律政司刑期覆核，將於半年內頒判辭。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞