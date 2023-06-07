親屬涉教唆少女改口供令父親強姦罪脫　3人加刑至囚6年及9年半 (17:44)

少女X的父親早前就兩罪判囚6年6個月，本月初刑滿獲釋。祖母和叔叔則囚4年9個月，分別於去年3至4月出獄。3人經過上訴庭加刑後，現須重新入獄。

針對刑期覆核，控方指3人原審刑期過輕，考慮本案嚴重性前所未見，涉及一班親屬干擾未成年少女作供，應該採納7年為量刑基準，而父親的總刑期應增至9年。控方強調，父親原本被控兩度強姦和5度非禮X，是性質嚴重的亂倫事件，一旦罪成或判囚12年，但他以「始作俑者」的角色安排X在審訊中離港，干擾X作供，應判阻嚇性刑罰。

辯方表示，各人的原審判刑並非過重，例如原審法官考慮父親在強姦案的還押時長而減刑，反映合理運用酌情權。法官潘敏琦聽畢質疑，父親在還押其間遊說家人叫X改口供，「佢以一己之力，夾埋D3（涉案祖母）同D4（涉案叔叔）嘅力量，令單案無疾而終，仲想獲得原本個單嘅扣減？」

針對定罪上訴，辯方投訴原審控方大律師作出偏頗誇張的結案陳辭，例如引述X供稱父親是「所謂嘅爸爸」，或令陪審團對父親產生負面觀感，影響審訊公平性。上訴庭最終駁回3人的上訴，同時批准律政司刑期覆核，將於半年內頒判辭。