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近港鐵宋皇臺站一緊急出口出現沉降　暫停30米範圍內打樁工程 (18:56)

政府公布，啟德發展區2B3號地盤的公營房屋發展項目在打樁工程期間，宋皇臺緊急出口其中一個監測點的沉降記錄於前日（5日）達到20毫米的預設停工指標。房委會應房屋局常任秘書長辦公室轄下獨立審查組的要求，已於同日暫停在有關緊急出口30米範圍內的打樁工程。運輸及物流局長林世雄未有回應為何偵測到沉降2日後才對外公布，表示機電工程署會繼續審視數據，確保鐵路運作安全，相關部門亦會確保地盤採取適當緩解措施，復工後維持鐵路安全。

政府發言人又指，機電工程署已檢視港鐵提交與鐵路運作安全相關的監察記錄，確定鐵路狀况符合安全運作要求，建築工程沒有影響鐵路設施結構和鐵路運作安全。獨立審查組及港鐵會繼續密切監察，並與屋宇署和機電工程署保持緊密溝通，確保鐵路設施結構和鐵路運作安全不受影響；另亦要求負責該發展項目的房委會建築團隊制訂緩解措施，以及合適和不會對鐵路設施造成影響的施工方法。

經民聯工程界議員盧偉國表示，估計有機會因為附近公屋打樁工程，引致今次沉降事件，強調現有監測制度完善、行之有效，停工絕非代表已出現危險，呼籲市民毋須擔心。他說，地盤施工方法或會改變，亦可能進行加固。對於當局在出現沉降後兩日才公布事件，他盧偉國說需要專業人士研究情况，相信當局已快速應變和公布。九龍中議員楊永杰認為，今次事件並不尋常，啟德一帶現有多個地盤，擔心其他地盤動工時會加劇沉降，影響鐵路安全，促請政府加強監察，並考慮改用其他打樁方式。

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