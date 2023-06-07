兩男涉襲警及盜竊分別判囚4至5個月　一人被揭扮任職醫管局兼呃綜援 (16:33)

被告張家培（25歲，報稱升降機技工）被控在西洋菜南街近豉油街企圖襲擊警員34731，另一被告方智勇（40歲）則被控偷竊一個警察頭盔。

裁判官先就張家培判刑指，案發時為反修例事件高峰期，被告意圖襲警的行為，致使相關警員須擎槍示警，情節不輕，且被告無特殊減刑因素，判他囚5個月。至於方智勇的判刑，裁判官指警員頭盔是衝突中保護頭部的重要裝備，被盜後有落入針對警方人士之手、用於衝突中的風險。

裁判官續指，方智勇會見感化官時不坦白交代個人背景，他聲稱現為香港都會大學開設的綜合治療師課程學生及醫管局員工，但校方及局方均核實無相關記錄。方智勇有精神病紀錄，早年為和勝和成員，有管理賣淫場所的案底，現領取綜援維生。官認為方背景不良，亦無悔意，判囚4個月。方於宣判後申請保釋等候上訴，並獲准以2萬元及不得離港等條件保釋外出。