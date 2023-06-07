海關「放蛇」破冒牌貨網店拘一人　檢假冒CHANEL、GUCCI等香水及化妝品 (16:04)

香港海關版權及商標調查科版權及商標科技罪案調查組高級調查主任廖聞晉指，海關透過網上巡查發現有人於社交平台開設網店，售賣懷疑冒牌香水及化妝品，於是喬裝顧客試買，昨（6日）拘捕一名26歲女子，海關相信涉案網店由該名女子經營。廖聞晉稱，海關搜查涉案女子位於屯門工廈單位約200呎的儲存倉庫，檢獲該批懷疑冒牌物品。據了解，涉案網店約開設一年，惟自5月起轉趨活躍。

海關指，是次檢獲的冒牌物品涵蓋多個品牌，其中冒牌香水抄襲正貨的外觀設計及註冊商標，但包裝及樽身上的字體印刷比較粗糙，涉案網站以「平行進口」、外地免稅店購入作招徠，從而以較低價格吸引消費者購買，涉案香水定價為400至500元左右，為正價貨品的3折。海關正追查涉案貨品來源，並會將樣本送往政府化驗所測試。

海關呼籲市民如對商品真偽存有懷疑，可向商標持有人及其代理商查詢，強調海關會繼續於市面及網上巡查，保障消費者權益。海關重申，根據商品說明條例，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。