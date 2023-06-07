兩元優惠放寬至60歲後政府補貼增逾倍　政府本月全港執法打撃違規　港鐵增罰則 (15:32)

勞福局數據顯示，22/23年度政府共發還30.79億車船費，其中發還予專營巴士營辦商的費用最多，有11.88億，較21/22年度的5.76億多1倍；約11.66億發還予港鐵，較前一年度增2.1倍；專線小巴獲發還5.64億、渡輪營辦商則獲7870萬，分別比上一年度多近4成及1倍。

孫玉菡預計，下年度受惠於2元計劃的總人數會升至240萬人，相關開支估算為67億，相信往後亦會逐年增加，他指當局要通盤考慮，以實現關愛共融社會。

港鐵指，為加強打擊違規使用車費優惠，由6月25日起，若有人違規使用2元乘車優惠，重鐵網絡附加費將由500元增至1000元；而輕鐵及港鐵巴士附加費則由290元升至370元。港鐵稱，同時會加強查票及宣傳教育工作，顧客服務及收益保護組會分析整體逃票趨勢及審視個別車站的逃票情况，調配人手針對查票，若逃票乘客拒絕繳交附加費或有重覆逃票等情况，會向相關人士提出檢控或轉交相關政府部門跟進。