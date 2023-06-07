建造業總工會促檢討防工作中暑指引　指承建商憂進度難停工　勞工處巡查馬虎 (15:45)

港九搭棚同敬工會理事長何炳德稱，自指引實施以來，收過數十個來電，均指地盤未跟足停工指引；在他工作的工地中，已出現逾7宗在警告生效期間中暑個案。他指由於施工期緊拙，承建商恐影響進度，難以停工。同時，他亦斥勞工處「巡查馬虎」，例如未量度工地溫度、巡查人員欠電煤經驗等。

香港建造業總工會理事長黃平稱，警告生效期間，前線工人只能靠天文台手機軟件及通訊群組通知，但工地信號不穩，工人工作時亦難以查看手機。工會亦指，室內工程環境高溫且缺乏通風，但指引並未涵蓋室內工種。而且警告生效期短暫，上周五（2日）更曾出現「三上三落」，前線工人無所適從。同時天文台僅設2個「暑熱指數」監測站，未能反映地盤實况，更曾試過官方公布氣温約攝氏35度，樓面卻錄得逾40度。

工會倡議增加「暑熱指數」監測站，並加入「酷熱天氣期」，延長施工時間。同時將室內工種納入指引，並將政策由「2年1檢」改為「1年1檢」，及針對不同工種微調指引。

上周六（3日）黃色工作暑熱警告生效期間，有工人在中大新亞坊工作時疑因中暑身亡。工會透露，死者公司昨日已與家屬開恩恤會，惟需待解剖報告才可進一步跟進。