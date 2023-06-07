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反黑警涉越權案　被告上司稱曾籲留意涉案事件料警員會自行「收風」 (14:08)

油尖警區反黑組的警署警長及警員涉嫌越權，訛稱駐守秀茂坪區，以索取一宗牽連三合會傷人案的閉路電視錄像。兩人否認「在公職中行為失當」罪，案件今（7日）在觀塘裁判法院續審。兩名被告的上司供稱，若反黑組發現有案件涉及他們才會接觸的人士，而負責調查的警隊不會接觸到，反黑組「有機會做返收集情報」。控方傳畢證人後，裁判官劉綺雲裁定表證成立，兩名被告選擇不作供，亦不傳召證人，案件押後至8月23日作結案陳辭。

被告為警署警長沈志明（41歲）及警員楊卓麟（35歲）。兩人的上司、時任反黑組督察Singh Gimandeep供稱，為了防範三合會的同類復仇事件，他們會以不同方法蒐集情報，向負責案件的警隊了解。Singh指出，若反黑組認為有重要資料，或涉及他們認識的人物，可能主動接觸該些人士取得情報，聯絡事主、途人等。

Singh的上司、時任總督察湯淦維作供指，涉事的九龍灣三合會傷人案不屬油尖警區，但他通知下屬留意事態發展，以防在油尖區發生復仇事件。湯預期屬下的反黑組警員「收風」，平時工作時和黑社會人士交談並蒐集情報。湯表示，傷人案事主「肥啟」所屬的三合會社團有在油尖區活動。

湯又同意，其他區份警隊不會知道他向下屬傳達的指令，基於保密原則，湯不期望警員與他人透露，「周圍同人講」。

控方在庭上讀出第二份承認事實，負責傷人案的秀茂坪區督察譚浩然確認，被告曾展示的文件並非由秀茂坪刑事調查隊發出，上面寫有的編號不屬傷人案，文件看似由「Peter Ng」簽發，但隊內沒有此人。文件亦檢驗出首被告的指模。

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