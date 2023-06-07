28歲男子涉9宗「猜猜我是誰」騙案被捕　涉款97萬 (13:30)

觀塘警區刑事部署理總督察吳銘鋒表示，警方在5月30日接獲一名90歲老婦報案，指收到不明來歷電話，對方訛稱其兒子被捕，需要30萬保釋金，事主不虞有詐，同日將30萬現金交予上門收款男子，事後與家人商量才揭發事件。警方及後在6月5日，在將軍澳警區處理欠交罰款案時，發現一名28歲姓黃男子與上述騙案有關，相信他為上門收款者，並將他拘捕。

警方經調查後發現，男子另涉及5月29日至6月5日的8宗「猜猜我是誰」騙案，事主年齡介乎71至83歲，合共涉款67萬，男子在其中一案更負責指示「下線」收錢。吳銘鋒指，詐騙集團自5月中至6月初活躍，會在在網上社交平台以日薪1000至1500元請人上門「收數」，案中男子原屬「收數」者，後來角色加重，再安排他人收款。吳指，犯罪集團會選在人煙稠密公眾地方、或商場洗手間收款，以避開警方調查，又指詐騙集團利用老人家關心、緊張子女的心犯案，行為可恥卑劣。據了解，部分長者將「棺材本」藏於家中，而非銀行，集團正針對這些可即時取款的長者。

警方提醒，如遇懷疑電話騙案，緊記「收線、核實及求助」，亦可透過警方「防騙試伏器」檢查可疑電話號碼及致電防騙易熱線18222。