涉冒「公安特工」訛稱綁架女生索贖金　22歲女子囚3年半　官斥無悔意 (13:33)

辯方求情稱，被告胡詠心（現年24歲）案發時剛畢業，無太多社會經驗，一時愚蠢下犯案，她在案中只屬「步兵」、「卒仔」。

法官李慶年判刑時引述案例指，電話騙案比街頭騙案更嚴重，本案的加刑因素在於涉及的犯罪集團人數超過4人，詐騙計劃周詳、部署精密，團夥因騙取事主金錢不果，轉而更改計劃，以假綁架方式向事主父親勒索。

法官續指，被告負責租用寫字樓，在工作室每天不斷致電他人，搜尋受害者；她亦向事主展示虛假國際刑警證件，務求令事主就範。

法官認為，事件對事主兩父女造成「雙重精神困擾」，事主事後才得知她在片段中裸體的畫面遭人擷取，劉父則因接獲女兒被綁架的消息而感到驚慄。雖然他最終無實際損失，法庭仍會考慮在內。法官並指，若非警方行動迅速，確認事主地點，恐怕匪徒會得逞，加上被告毫無悔意，判被告囚3年半。