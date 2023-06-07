小一叩門位減　家長憂風險增　校長料需求降 (13:11)

家長徐小姐女兒在去年底自行階段已獲小學取錄，為讓子女入讀心儀學校和配合搬屋，先後到5間小學叩門。她對今年扣減叩門額感到驚訝，認為做法不公，本以為未必今年就馬上推行措施；又認為叩門成功率將減低，但未因此到更多學校叩門，稱以平常心準備。

今學年開5班小一的油蔴地天主教小學（油天小）屬「大校」，原有15個叩門位，新措施下減至10個，校長余佩琴預計個別學生流失後，仍有約有15個候補位，「去年（校方）已自動減，沒收足，去年每班收兩個叩門位」，料今年也未必一定要收足叩門名額。

余佩琴表示，適齡學童人數下跌，加上派位滿意度高，認為家長叩門意欲減低；不過知道有家長手持私校選項，盼叩門讓子女轉入公營學校。該校過往叩門階段平均收200份申請，她估計今年減至50至60份，「今年有很多（學校）縮班，甚至『開0班』，最基本分予學校的人數都不夠，所以（家長為子女）揀第一志願好多都得（獲取錄）的時候，變相叩門的人都應該大減，加上我看來移民潮仍有餘波，例如讀完幼稚園就離港，所以人數就進一步下跌」。

她補充，沒與當區學校協議「不取錄同區叩門生」，「如果很多（叩門生）來自同一學校，就會酌量看看，不會全部取錄」。被問新學年兩校小一被「派0班」的黃大仙區收生嚴峻，油天小會否減少收來自該區的叩門位，免加劇學生流失，余指「暫沒考慮這因素」，但同樣會留意叩門生表現及本身派獲哪校，不會取錄多名來自同一學校的學生。她認為學界現時收生艱難，教育局扣減叩門位總好過一刀切取消叩門位，「都係叫軟着陸」。

余佩琴提醒家長叩門時不宜漁翁撒網，「心儀一兩間就去吧，不能強求」，擔心倘叩門多達5至6間，學生面試或很辛苦，即使叩門不成功，相信每間學校都有心辦學，「只要支持小朋友，都會有發揮機會」。