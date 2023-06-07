警反修例期間「呃OT」被控八罪　准保釋期間返內地兩天 (12:38)

報稱退休人士的被告葉春榮（56歲）獲准保釋，其間不得離港，但法庭准許他在明、後兩天到內地處理事務，他亦須居於報稱住址，更改住址前24小時須通知警方，不得接觸控方證人。

被告被控於2019年8月7日至23日，身為擔任公職的人，即香港警務處人員，在執行公職期間或在與其公職有關的情況下，無合理辯解或理由而故意行為失當，即他促使向香港警務處提交虛假申請，稱他合乎資格申領因參予與 「踏浪者」行動有關工作的逾時工作及/ 或紀律部隊逾時工作津貼；及稱他需要逾時工作以執行與「踏浪者」行動有關的職務，因此向香港警務處提交上述的虛假申請以作處理及批核。

七項代理人使用虛假文件欺騙其主事人控罪，則分別指控他在2019年8月7、8、10、12、13、17及23日，意圖欺騙其主事人，即香港警務處，而使用一份對其主事人有利害關係的文件，即一份申領於案發當日他的逾時工作及紀律部隊逾時工作津貼的電腦輸人文件，内附一份在要項上載有虛假、錯誤或欠妥的陳述，即被告如申領所述逾時工作，及該代理人明知是意圖用以誤導香港警務處。