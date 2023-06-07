甯漢豪：未放棄高球場建屋計劃惟難承諾建屋量不變　不應因爭議漠視環評程序 (11:57)

規劃署日前向城規會申請，將計劃興建的粉嶺高球場部分用地暫修訂為「未決定用途」地帶，以因應環評報告檢視發展計劃，令建屋計劃有變。發展局長甯漢豪強調，政府「未曾放棄喺嗰個32公頃土地、（粉嶺高球場）北面嘅建屋計劃，我地只係尊重法定環評程序之下要再做檢視」。被問到會否承諾原定的1.2萬公營房屋建屋量不變，她指環評要求當局檢視發展密度及佈局，「客觀條件話畀我地聽係未必做到，如果我今日空口同大家承諾我地一樣做到，就等同我話唔需要理會環評程序」，期望社會以「同一把尺」看待事件，不應因為高球場的「特別爭議」而漠視環評程序，堅持與建1.2萬公營房屋單位，亦不應要求城規會「盲盅盅」批准高密度發展計劃。