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甯漢豪：未放棄高球場建屋計劃惟難承諾建屋量不變　不應因爭議漠視環評程序 (11:57)

規劃署日前向城規會申請，將計劃興建的粉嶺高球場部分用地暫修訂為「未決定用途」地帶，以因應環評報告檢視發展計劃，令建屋計劃有變。發展局長甯漢豪強調，政府「未曾放棄喺嗰個32公頃土地、（粉嶺高球場）北面嘅建屋計劃，我地只係尊重法定環評程序之下要再做檢視」。被問到會否承諾原定的1.2萬公營房屋建屋量不變，她指環評要求當局檢視發展密度及佈局，「客觀條件話畀我地聽係未必做到，如果我今日空口同大家承諾我地一樣做到，就等同我話唔需要理會環評程序」，期望社會以「同一把尺」看待事件，不應因為高球場的「特別爭議」而漠視環評程序，堅持與建1.2萬公營房屋單位，亦不應要求城規會「盲盅盅」批准高密度發展計劃。

政府早前亦承認，修訂土地用途後難免影響建屋時間，甯漢豪回應稱政府會爭分奪秒，「希望追番時間，能夠追盡量追」，惟目前未能交代確切建屋時間表。

不視丙崗村為替代計劃

鄉議局昨日提出在粉嶺高球場附近的丙崗村荒廢農地建屋，稱可同樣提供約1.2萬個公營房屋單位。甯漢豪強調政府不會視之為替代計劃，重申政府不會放棄粉嶺高球場建屋計劃。她又指，丙崗村一帶多屬私人土地、業權分散，亦沒有車路，亦未經足夠評估，談論政府對計劃的取態言之尚早。

相關字詞﹕編輯推介 粉嶺高球場 甯漢豪

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