湯家驊：《願榮光》背後意識危害國家　改詞或播純音樂均不能改變　籲勿聽勿哼 (11:36)

湯家驊今早於電台節目中解釋指，即使只奏《願榮光》的旋律或唱出其他歌詞代替，亦未能改變歌曲背後代表的意識，他舉例指二戰後意大利政府禁止法西斯主義，「有個人想創立新法西斯黨，都係用嘅嗰個理念，但同二戰用嘅詞語、想法係有分別嘅，意大利政府仍然係覺得犯法，禁止咗佢。」被問到若市民在家中收聽或播放《願榮光》會否違法，他說難以一概而論，要視乎有關人士是否有犯罪意圖，要考慮環境、以往政治取向、言論等因素，強調法庭會以客觀情况作合理推論。

湯家驊又稱絕不鼓勵市民以身試法，「世上有幾千萬隻歌畀你揀，點解係都要聽呢首歌？你明知呢首歌背後意識，係有害國家嘅、係破壞一國兩制。」他認為有必要就危害國安的行為發禁制令，舉例稱謀殺他人後，即使凶手判監亦未能救回死者，他認為危害國安行為亦一樣，一旦發生就已對國家安全構成傷害、判囚亦未能彌補。

對於部分《願榮光》片段由海外用戶發放，湯家驊稱，理論上民事禁制令未能規管海外，但以往曾有個別民事禁制令獲外國法庭確認及執行，不過涉國安法的禁制令未有先例。若《願榮光》被定性為禁歌，違反禁制令是否亦代表違反《港區國安法》等法例？湯家驊說，若有關人士有犯罪意圖及行為，當然有機會同時干犯其他法例，但會由另外的刑事程序處理，不會由單一法官處理禁制令同時入罪。