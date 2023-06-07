蔡玉玲促盡量放寬查冊制度　當局應反省拘捕至檢控過程中是否有問題 (11:16)

至於李家超指裁決反映本港司法制度公平公正，蔡玉玲認為，李家超的說法未必準確及反映全部事實，指不能假設所有被告都有精力、時間及資源，就一宗罰款6000元及無案底的案件上訴至終審法院，反問為何要由被告自證無罪，亦指行政當局或司法應從事件中反省，由她被警方拘捕至律政司決定檢控的過程中，是否都無出現問題。

被問及由2020年11月被捕至早前於終審上訴得直，歷時30個月，如何看待前僱主香港電台。蔡玉玲表示感謝部分港台前員工的支持及鼓勵，又提及時任廣播處長梁家榮於她被捕後，曾形容涉事的《鏗鏘集》「7.21誰主真相」屬高質素新聞調查和教材，惟她指港台從未以機構身分或有任何管理層公開支持她，亦從部分員工口中得知，部分管理層的言論令她感覺「我先係要承擔錯誤嘅人」。她坦言對港台已無看法，目前無再收聽和收看港台節目。